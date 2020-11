Elche et Cadix ont fait match nul ce samedi (1-1) dans un match où l’équipe d’Elche a su résister au harcèlement de sa rivale après être restée avec un joueur de moins pendant toute la seconde période après l’expulsion de Lucas Boyé.

L’équipe locale, qui avait avancé avec un peu de Boyé, Il savait souffrir pour contenir un rival qui dominait complètement le jeu, mais n’avait pas la clarté nécessaire pour transformer sa supériorité en occasions de marquer.

Cadix a mieux commencé, dont la forte pression à la sortie du ballon d’Elche a mis l’équipe d’Elche en difficulté, incapable de faire porter le ballon aux attaquants dans des conditions.

Après plusieurs erreurs dans la zone de création, Elche a choisi de ne pas risquer et le match est entré dans une phase sans aucune équipe, plus soucieux de contrôler le rival que de créer, ils marcheront sur les zones à danger.

Pere Milla était chargé de briser le pacte de non-agression, avec un tir lointain, à 35 minutes, qui a failli se terminer par un but après glisser le ballon des mains du gardien de but Ledesma.

Immédiatement après, le gardien de Cadix a compensé son erreur par un dégagement réussi après une tête du centre de Diego González. Ces deux actions ont encouragé Elche, qui a réussi à ouvrir le score à la 37e minute après une belle action personnelle de Lucas Boyé.

L’Argentin est devenu dès lors le protagoniste du jeu, depuis peu de temps après, il a vu comment l’arbitre a pénalisé une légère poussée le vôtre sur Jonsson.

A la demande du VAR, Del Cerro Grande a rectifié sa décision et a annulé la peine maximale, bien que l’arbitre ait de nouveau croisé le chemin de Boyé, déjà dans la remise, pour lui montrer le deuxième jaune, et l’expulsion conséquente, pour un coude à un rival.

Après la pause, Cadix a pris le contrôle absolu du match contre un Elche très renfermé qui a abandonné le ballon. Salvi a averti à plusieurs arrivées par groupe qu’ils n’avaient pas trouvé de tir, mais le but a fini par arriver après un centre de Perea qui Álvaro d’Elche a mené le filet.

Almirón a réagi et a donné l’entrée à Guti et Fidel pour reprendre possession du ballon, tandis que Cervera, qui a placé Perea à la pointe des opérations offensives, a choisi de donner de l’énergie et de la vitesse à son attaque avec Adekanye et Bodiger.

Elche savait souffrir et a réussi à équilibrer le jeu à certains moments, frôlant le but en deux tirs de Fidel. Cadix a fait appel à la patience et au toucher pour trouver le trou dans la défense d’Elche.

Álvaro, après plusieurs refus, a de nouveau marqué, mais l’arbitre a annulé le but en raison de la main précédente de l’attaquant de Cadix. L’équipe de Cadiz n’a jamais cessé d’essayer, mais sans créer trop de stress pour un Elche abrité dans votre région.

La cravate était un moindre mal pour les deux équipes, qui ajoutent un jour de plus sans remporter la victoire.

Fiche technique:

1 – Elche CF: Edgar Badía, Barragán, Gonzalo Verdú, Diego González, Josema; Luismi (Guti, min. 56), Marcone (Mfulu, min. 90), Tete Morente, Pere Milla, Boyé et Guido Garrido (Fidel, min. 56).

1 – Cádiz CF: Ledesma; Iza, Fali (Alcalá, min.57), Marcos Mauro, Espino, Jonsson, Álex Fernández (Bodiger, min.67), Salvi (Adekanye, min.67), Jairo (Perea, min.20), Álvaro Giménez et Malbasic (Pombo, min. 57).

Arbitre: Del Cerro Grande (Comité de Madrid). Gonzalo Verdú a donné un carton jaune aux joueurs d’Elche; Pere Milla, Marcone, Tete Morente et Lucas Boyé (2), pour lesquels il a été expulsé à la 48e minute de la première mi-temps, et son entraîneur, Jorge Almirón, et Alex Fernández et Jonsson pour Cadix.

Buts: 1-0, m.37: Lucas Boyé. 1-1, m.54: Álvaro Giménez.

Incidents: Match correspondant à la onzième journée de la Ligue de Santander joué au stade Martínez Valero à huis clos. À l’approche du match, une minute de silence a été observée en raison du décès récent de Diego Armando Maradona, ancien capitaine de l’équipe de football argentine.