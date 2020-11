La belle performance du gardien Edgar Badía, notamment en première mi-temps, a permis à Elche de marquer un point contre un Celtique qui est passé de moins en plus et qui a amélioré les performances passées, mais pas assez pour briser sa séquence de défaites et ajouter les trois points.

L’équipe galicienne a su surmonter les débuts des deux Elche mais a trouvé le belle performance du but catalan, qui a évité plusieurs buts chantés et a terminé le match blessé. Dans une fin de match dure et intense, l’équipe locale avait également la possibilité de remporter la victoire.

Le jeu ne pouvait pas commencer de manière pire pour Celta, qui après deux minutes a vu comment l’arbitre, à la demande du VAR, a puni les mains d’Hugo Mallo d’un penalty après la tête de Pere Milla dans ce qui était la première approche locale de la région galicienne.

Fidel était en charge de marquer le penalty maximum et Celta, très sollicité par leur délicate situation de qualification, a accusé le coup et était sur le point de cacher un deuxième but après un coup de pied arrêté que Barragán a terminé haut.

Peu à peu, l’équipe galicienne a commencé à récupérer le pouls de la main d’Iago Aspas, qui a infiltré les lignes d’Elche pour canaliser le jeu d’attaque.

L’attaquant du Celta a laissé Brais Méndez seul contre Badía, mais le but catalan a sauvé l’égalité avec son pied. Encore une fois, bien que maintenant une passe de Denis Suárez, le gardien d’Elche a refusé un but presque chanté à Brais, qui a été arrêté par un tir bas.

Elche, qui a perdu Fidel sur blessure en moins d’une demi-heure, a vécu dans l’attaque des contre-attaques contre un Celta nerveux et peu sûr en défense. Dans l’un d’eux, Lucas Boyé était sur le point de marquer à nouveau, mais le lancer de fil est sorti du bâton.

L’insistance du Celta de Vigo a finalement trouvé son prix dans les dernières minutes. Une chute d’Aspas a permis à Santi Mina de lancer un tir croisé que Badía ne pouvait pas atteindre.

Après avoir traversé les vestiaires, le match a été égalisé, bien que ce soit Celta, encore une fois par Iago Aspas, qui après une brillante action individuelle était sur le point de marquer, mais son tir croisé est sorti.

Santi Mina et Aspas ont de nouveau appelé un but contre un Elche dépassé dans la médullaire, ce qui a provoqué la réaction de Jorge Almirón, qui essayé de changer la dynamique du parti avec un triple changement à 60 minutes.

L’équipe d’Elche a réussi à équilibrer le jeu, bien que le Celta ait continué plus près du but, comme dans une action dans laquelle Brais Méndez a réclamé un penalty après un tacle de Marcone.

Le match est entré dans une phase d’interruptions continues, de blessures et de fautes, bien que le Celta ait toujours trouvé le football à générer une occasion grâce à Aspas, qui avec un but vide, après un mauvais départ de Badía, a touché le deuxième but.

Bien que plus proche était Morente, qui après un long jeu d’attaque par l’équipe d’Elche a fini de toucher le poteau. Aussi Josema, au rabais, était sur le point de donner la victoire à son équipe avec Celta renversé en attaque.

– Fiche technique:

1 – Elche: Edgar Badía; Barragán, Gonzalo Verdú, Diego González (Josema, min. 60); Josan, Marcone, Mfulu (Raúl Guti, min. 60), Fidel (Sánchez Miño, min. 38), Tete Morente; Pere Milla (Rigoni, min.60) (Nino, min.76) et Lucas Boyé.

1 – Celta de Vigo: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Murillo, Aidoo, Olaza, Renato Tapia (Fran Beltrán, min. 65), Brais Méndez (Gabri Veiga, min.83), Denis Suárez, Santi Mina (Miguel Rodríguez, min.76), Nolito et Aspas.

Buts: 1-0, min. 3: Fidel, d’une pénalité. 1-1, min. 41: Santi Mina.

Arbitre: De Burgos Bengoetxea (Comité basque). Il a montré un carton jaune à Denis Suárez, Oloza, Aspas et Miguel Rodríguez pour le Celta, et à Diego González, Barragán et Lucas Boyé pour Elche. Il a expulsé Rubén Martínez, membre de l’équipe d’entraîneurs du Celta, à la troisième minute.

Incidents: match correspondant à la neuvième journée de la Ligue de Santander joué à huis clos au stade Martínez Valero.