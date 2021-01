Cecilia Cacheda tente de vaincre la défense de Musons et de María Flores. | Marcos Léon

Liberbank Gijón n’a rien pu faire hier contre Elche dans un match correspondant à la sixième journée mais il n’a pas pu être joué à l’époque en raison de la quarantaine que le Gijón a dû traverser après avoir été en contact direct avec un joueur de La Salud qui ont été testés positifs et avec lesquels ils avaient joué quelques heures auparavant.

Se mesurer à une équipe comme Elche, actuellement vice-championne de la Ligue et de la Coupe, sans pouvoir compter sur quatre théoriciens partants (Natalia Montilla, Laura Rivas, Sabrina Fiore et Marizza Faría) est pratiquement une phrase sûre. Les Gijoneses ont tenu les premières minutes, même si à aucun moment du match ils n’ont pu être en avance sur le tableau de bord. La défense d’Elche a noyé l’attaque locale qui n’a pas non plus été très réussie. Elche a présenté une défense très profonde et pressante qui leur a permis de voler des balles ou d’encourir des pertes par les Gijones, qui, pour couronner le tout, n’avaient pas de lancement confortable.

La défense s’est accompagnée d’une excellente prestation de Nicole Morales sous les bâtons, et peu à peu la différence au tableau de bord est devenue perceptible. Il est également vrai que les joueurs de Liberbank Gijón n’ont pas non plus été très chanceux, puisque, par exemple, María González a percuté deux balles dans les poteaux lorsque le gardien d’Elche a été devancé.

L’efficacité de la défense d’Elche est un signe que Liberbank Gijón n’a pu marquer que trois buts dans les 18 premières minutes. A la mi-temps, la différence était déjà notable, sept buts, 8-15, et le sentiment qu’il était pratiquement impossible de retourner le tableau de bord.

Dans la seconde partie, les écarts se sont accrus jusqu’à atteindre 14, 10-24. Une différence qui a peut-être détendu les visiteurs, qui n’ont marqué que trois buts dans le dernier quart d’heure du match, dont les locaux ont profité pour rattraper un peu le résultat. Liberbank Gijón termine le premier tour en quatrième position mais avec seulement un point d’avance sur La Salud, cinquième, donc je ne pourrais pas me détendre s’ils veulent rester dans les quatre premières positions qui donnent le droit de jouer pour le titre en deuxième phase de la ligue.

La prochaine rivale sera Porriño le 16, match dans lequel Sandra Vallina pourrait faire ses débuts, joueuse recherchée depuis la pré-saison mais qui n’a pas pu rejoindre jusqu’à présent lorsque Liberbank Gijón et l’équipe précédente du joueur, Handball Gijón, ils sont finalement parvenus à un accord pour le paiement des frais de formation.