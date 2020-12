Mis à jour le 12/12/2020 à 14h30

Le Pérou se prépare pour la Élections générales qui se tiendra dimanche prochain, 11 avril 2021. Jour du scrutin au cours duquel les Péruviens éliront le nouveau président de la République, ainsi que les vice-présidents, membres du Congrès et parlementaires andins pour la période 2021-2026.

REGARDEZ ICI: Élections 2021: choisissez ici votre bureau de vote pour le 11 avril

Il reste moins de 4 mois pour Élections générales au PérouC’est pourquoi les citoyens se posent des questions, notamment où voter, comment changer de bureau de vote et comment savoir si je suis membre d’un bureau de vote. Ici, nous vous fournissons toutes les informations dont vous avez besoin pour les élections du 11 avril 2021.

Élections au Pérou 2021: où voter?

L’Office national des processus électoraux (ONPE) a lancé une plate-forme Web appelée choosetulocal.pe qui permet aux citoyens de choisir où voter, dans le but d’éviter l’absentéisme des électeurs et l’utilisation massive de véhicules de transport en commun qui génèrent des foules, comme mesure de sécurité sanitaire contre la pandémie de coronavirus (COVID-19[FEMININE)

Le directeur de l’ONPE, Piero Corvetto, a expliqué que cette plateforme en ligne “Choisissez votre bureau de vote” aidera les électeurs à ne pas être obligés de se rendre dans une province ou un district inscrit dans leur Document d’identité nationale (DNI)Ce sera au niveau national.

Les élections générales auront lieu le dimanche 11 avril 2021 (Photo: Andina)

Élections Pérou 2021: comment changer mon bureau de vote?

Sur la plateforme choosetulocal.peLes Péruviens pourront choisir un bureau de vote proche de leur domicile, quel que soit celui indiqué sur leur pièce d’identité. Lorsque vous accédez à ce site Web, vous devez suivre les étapes suivantes pour changer de centre de vote:

Se connecter à choosetulocal.pe et cliquez sur Démarrer Entrez votre numéro DNI, le chiffre de vérification du DNI et votre date de naissance (jour, mois et année). Ensuite, vous devez entrer un numéro de téléphone portable auquel un code de vérification à 6 chiffres sera envoyé, le même qui doit entrer dans le système.Puis, après avoir confirmé un e-mail, vous choisissez la province et / ou le district où vous choisirez les lieux de vote, vous pouvez également déterminer si l’électeur a un type de handicap afin de lui accorder une attention préférentielle au lieu de vote La plateforme vous donne la possibilité de choisir trois bureaux de vote proches de votre adresse actuelle et plus tard, le système vous informera dans lequel vous étiez inscrit. L’Office national des processus électoraux (ONPE) a lancé une plateforme Web appelée choosetulocal.pe qui permet aux citoyens de choisir où voter (Photo: ONPE)

Élections Pérou 2021: comment savoir si je suis membre du bureau de vote?

Pour les élections générales du 11 avril 2021, les Péruviens élus membres du conseil d’administration Ils recevront une prime économique de 120 soles, qui servira d’incitation à s’engager à voter.

Il Jury national des élections (JNE) a rapporté que le tirage au sort des membres des bureaux de vote en charge du processus électoral général aura lieu dimanche prochain, le 31 janvier 2021, tel qu’établi dans le calendrier électoral.

Les citoyens élus devront arriver à leur poste à 6 heures du matin et devront compléter une journée de travail de 16 heures qui se terminera par le dépouillement des votes.

Le chef de l’ONPE a expliqué qu’il a été proposé à l’exécutif que les membres du conseil soient inclus dans le premier groupe de bénéficiaires du vaccin COVID-19, avec le personnel de santé et les forces armées. C’est une autre incitation pour les Péruviens qui font leur travail aux élections générales de 2021.