Depuis quelque temps déjà, les citoyens de États Unis voter par correspondance pour les élections du 3 novembre, dans un contexte de campagne de plus en plus agressive parmi le président républicain Donald Trump et son rival démocrate, Joe Biden.

Cette année, en raison de la pandémie de coronavirus, Un nombre record d’Américains devraient voter par correspondance, une forme de participation généralisée avant le jour du scrutin.

Dans un pays déjà très tendu politiquement et socialement, le vote par correspondance a mis à l’épreuve la capacité de la première puissance mondiale à organiser des élections au milieu d’une pandémie qui a complètement transformé la campagne.

Des millions d’Américains ont déjà voté et l’ont envoyé par la poste. (.)

Comment voter par correspondance aux États-Unis?

Vote par correspondance États Unis c’est une opération logistique sans précédent. Chaque État du pays a un délai différent pour envoyer correctement les bulletins de vote signés.

Le moyen “Telemundo ” a procédé à un vote par correspondance étape par étape. «Ils peuvent les commander à l’avance. Il vient chez vous, vous remplissez le bulletin de vote et vous pouvez apporter votre vote à n’importe quel bureau de vote lorsque nous avons le vote anticipé, quand c’est le jour des élections générales ou aussi par courrier », a déclaré Miguelina Camilo du New York Elections Board. .

Inscription au registre électoral

Pour voter par correspondance États Unis Vous devez avoir la nationalité et être inscrit sur le registre électoral. Certains États ont une politique de clôture des inscriptions quelque temps avant l’élection. Les dates peuvent être consultées à la US Vote Foundation.

Demande de bulletin de vote

Si l’État n’a pas soumis le bulletin de vote ou un formulaire de demande, le «registraire» du comté peut être contacté pour terminer le processus. Si vous avez une déficience, un membre de votre famille ou un tuteur légal peut commander par courrier. Dans cette application, vous avez la possibilité de choisir si vous voulez cette modalité uniquement pour les élections de novembre ou si vous voulez être un électeur absent permanent.

Gardez à l’esprit qu’il existe des délais pour demander des bulletins de vote par la poste, selon l’état.

Exercez le vote

«Le bulletin de vote a quatre cartes, car il y a de nombreux concours locaux. L’électeur doit s’assurer de marquer le bulletin des deux côtés “, a-t-il dit”Telemundo»Liz Oviedo, coordinatrice du scrutin.

L’enveloppe doit être remplie au verso avec les informations personnelles puis signée. «Ils doivent mettre leur adresse. Pour que les bulletins de vote soient comptés, les informations de l’électeur doivent être vérifiées », a précisé Oviedo.

Dans certaines régions du pays, les bulletins de vote qui arrivent par la poste seront comptés jusqu’au 20 novembre, soit 17 jours après la date fixée pour les élections. Cependant, ceux-ci doivent être envoyés avant le 3 novembre et parfaitement scellés.

Suivi des votes

Un code-barres intelligent permettra à l’électeur d’être suivi pour l’empêcher de le faire plus d’une fois.

Ces dernières semaines, une discussion a été suscitée dans le pays en raison de la complexité de ce type de vote. Même, Atout a déclaré dans les premiers jours de septembre que les citoyens devraient d’abord voter pour courrier, si cette option est admise dans votre état, puis le jour du scrutin, rendez-vous au bureau de vote pour vous assurer que votre vote arrivé et, sinon, voter à nouveau.

Contrôle aux États-Unis

Élections présidentielles en Etat Uni Ils ont lieu le mardi suivant le premier lundi de novembre, comme établi par une loi de 1845. Cette année, la nomination électorale est le 3 novembre.

Le vote se fait au suffrage universel indirect sans scrutin et a lieu dans les années 50 Etat et le district de Columbia (qui englobe la ville de Washington et ne fait partie d’aucun État).

Les électeurs votent pour les candidats aux postes de président et de vice-président. En fonction du vote populaire, les candidats se voient attribuer dans chaque état des «grands électeurs» (délégués au collège électoral).

Les grands électeurs

Au total, il y a 538 grands électeurs et leur nombre varie selon les Etat, selon la population. Chaque État a autant de délégués que de membres du Congrès à la Chambre des représentants (proportionnel à sa population) et de sénateurs (deux par État).

Ainsi, la Californie, l’État le plus peuplé, compte 55 électeurs, le Texas 38, New York et la Floride 29. À l’autre extrême, le Vermont, l’Alaska, le Wyoming et le Delaware n’en ont que 3, tout comme le District de Columbia.

Les grands électeurs éliront officiellement le 14 décembre, et par simple formalité, le président et le vice-président de Etat Uni.

Le 3 novembre, les Américains choisiront leur prochain président entre Biden et Trump. (Photos: Jim WATSON et Dominick Reuter / .).

Que faut-il pour gagner?

Le candidat gagnant doit obtenir la majorité absolue des 538 grands électeurs, soit 270.

Dans tous les Etat, moins deux, le candidat qui obtient le plus de voix reçoit tous les délégués d’État. Dans le Nebraska et le Maine, les délégués sont affectés au prorata.

États clés

Certains Etat ils sont décidément démocrates et d’autres historiquement républicains. C’est pourquoi les campagnes concentrent leurs efforts sur une dizaine Etat susceptibles de s’incliner d’un côté ou de l’autre et d’influencer le résultat final, les soi-disant «états d’oscillation» ou Etat pendant.

Les plus importants d’entre eux sont ceux qui comptent de grandes circonscriptions, comme la Floride (29), la Pennsylvanie (20) et l’Ohio (18). Mais les plus petits peuvent aussi influencer et ne doivent pas être ignorés.

Source: avec des informations de l’.