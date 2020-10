Trois jours avant les élections présidentielles dans le États Unis, beaucoup se demandent comment le président est choisi et pourquoi le candidat qui obtient le plus de voix ne l’emporte pas toujours. Cela est dû à la Constitution des États-Unis qui établit un système électoral indirect.

Dans ce système, les citoyens des États-Unis ne votent pas directement pour le président, mais plutôt pour les représentants qui délèguent ensuite leur vote, ce qui signifie que le candidat avec le plus de voix ne l’emporte pas, mais celui qui l’emporte dans la majorité des États.

Pour qui votez-vous?

Aux élections présidentielles des États-Unis, les citoyens ne votent pas pour l’un des deux candidats, mais doivent choisir parmi une série de représentants de leur état. Ce sont ces représentants qui votent pour l’un des deux candidats à la présidentielle.

Les représentants sont également appelés électeurs et sont convoqués par les différents partis politiques. Les électeurs sont répartis dans les 50 États, mais tous les États n’ont pas le même nombre d’électeurs.

À travers le pays, il y a un total de 538 électeurs qui composent le Collège électoral, l’autorité qui élit le président des États-Unis.

Dans presque tous les Etats (48 sur 50), tous les électeurs votent pour le même candidat: leurs voix vont au candidat présidentiel qui a gagné à la majorité absolue. Autrement dit, tous les votes vont au candidat qui a remporté plus de 50% des voix dans cet État.

Pourquoi un collège électoral?

Les 538 membres du Collège électoral se réunissent dans leurs capitales respectives tous les quatre ans après l’élection pour désigner le vainqueur.

Pour gagner, un candidat à la présidentielle doit obtenir la majorité absolue des voix du Collège: 270.

Ce système, issu de la Constitution de 1787, établit une élection présidentielle indirecte en un seul tour.

Les pères fondateurs voyaient dans ce système un compromis entre une élection présidentielle au suffrage universel et une élection par des membres du Congrès, ce qui n’était pas considéré comme suffisamment démocratique.

Depuis lors, des centaines d’amendements ont été proposés sans succès pour modifier ou abolir le Collège électoral.

Le débat a été relancé avec la victoire de Trump sur Clinton en 2016.

Qui sont les 538?

La plupart de ses membres sont des élus locaux ou des chefs de parti, mais leurs noms n’apparaissent pas sur le bulletin de vote, de sorte que leur identité est pratiquement inconnue des électeurs.

Chaque État a autant de voix au Collège qu’il y a de membres à la Chambre des représentants (un nombre qui dépend de la population de l’État) et au Sénat (deux pour chaque État de l’Union, quelle que soit sa taille).

La Californie, par exemple, a 55 voix au Collège; Le Texas 38 et les États peu peuplés comme l’Alaska, le Delaware, le Vermont et le Wyoming n’en ont que trois chacun.

La Constitution donne à chaque État le pouvoir de décider comment il compte les votes. Sauf dans le Nebraska et le Maine, le candidat qui obtient le plus de voix prend, en théorie, tous les électeurs de cet État au Collège.

Institution controversée

Lors des élections de novembre 2016, Trump a obtenu 306 voix au Collège électoral. Indignés, des millions d’Américains ont signé une pétition demandant à leurs électeurs républicains de bloquer leur nomination à la présidence.

L’effort a été vain, car seuls deux d’entre eux, au Texas, ont fait défection, de sorte que Trump a fini par être oint président par 304 voix.

Les républicains ont dénoncé que cette décision n’était rien de plus qu’un acte désespéré de la part des militants qui ont refusé d’accepter la défaite.

La situation de 2016 de gagner la Maison Blanche sans obtenir la majorité du vote populaire n’est pas sans précédent. En tout, c’est arrivé cinq fois.

Le premier fut John Quincy Adams, en 1824, au détriment d’Andrew Jackson.

Plus récemment, l’élection de 2000 s’est pratiquement terminée par une égalité en Floride entre le républicain George W. Bush et le démocrate Al Gore.

Gore a obtenu environ 500 000 voix de plus que Bush au niveau national, mais le républicain a fini par gagner en Floride, avec une majorité de 271 voix au collège électoral.

Ce système a été critiqué pour son déficit démocratique, précisément parce que le président peut finir par être le candidat avec le moins de voix.

Les partisans soutiennent que le système de vote indirect donne plus d’importance aux États moins peuplés et les égalise à d’autres États plus riches. Ainsi, les candidats doivent faire campagne à travers le pays et ne pas se concentrer sur les grandes villes et les zones urbaines. Par conséquent, gagner dans les zones rurales peut faire une différence dans la course à la présidentielle.

Avec des informations de l’..