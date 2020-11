Le démocrate Joe Biden mène le président Donald Trump dans les sondages moins d’une semaine avant les élections américaines.

Il n’y aura plus de débats, des dizaines de millions d’Américains ont déjà voté tôt et l’ancien vice-président de 77 ans semble être en route pour la Maison Blanche.

Pas si vite.

Trump, 74 ans, a plusieurs voies potentielles vers la victoire le 3 novembre, la plus probable passant par les États de Floride et Pennsylvanie.

En 2016, Trump a perdu le vote populaire face à la démocrate Hillary Clinton par près de trois millions de voix, et maintenant il est susceptible de le perdre également au profit de Biden.

Mais les élections présidentielles de États Unis ils ne sont pas décidés par un vote populaire. Ils sont décidés dans un collège électoral de 538 membres et Atout il pourrait trouver un moyen de recueillir suffisamment de votes électoraux pour gagner.

Chacun des 50 États du pays a un nombre de voix électorales égal au nombre de membres de la Chambre des représentants plus ses deux sénateurs. La capitale fédérale, Washington DC, qui n’a pas de représentation au Congrès, dispose de trois votes électoraux.

La Californie, avec 55 voix électorales, est le prix le plus élevé de l’élection, suivie du Texas avec 38; Floride et New York avec 29 chacun; et Pennsylvanie, avec 20.

Comment les votes électoraux sont-ils attribués? Dans 48 États et à Washington DC, le vainqueur du vote populaire obtient tous les votes électoraux correspondant à l’État. Dans le Maine et le Nebraska, ils sont attribués selon un système proportionnel.

Un candidat a besoin de 270 voix électorales pour remporter la Maison Blanche.

“Plausible”

Selon des sondages et des experts, Atout il est pratiquement certain de remporter 163 voix électorales des États traditionnellement républicains qui ont voté pour lui pour la dernière fois.

Biden Il semble sur le point d’obtenir au moins 260 votes électoraux, dont deux États remportés par Trump il y a quatre ans: le Michigan et le Wisconsin.

Mais Trump peut se permettre de perdre ces deux États du Midwest et toujours gagner sa réélection.

Si Donald Trump remporte tous les États qu’il a remportés la dernière fois à l’exception du Wisconsin et du Michigan et conserve la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, l’Arizona et Floride, gagnez », a déclaré Capri Cafaro, analyste politique et professeur à l’Université américaine.

“Il atteint 270”, a-t-il ajouté. Et c’est plausible. C’est très, très possible ».

“La Pennsylvanie est la clé car, sinon, il sera difficile pour Trump de rassembler suffisamment de votes électoraux”, a toutefois prévenu l’expert, ancien membre démocrate du Sénat de l’Ohio.

Trump a organisé lundi trois rassemblements électoraux en Pennsylvanie et a souligné l’importance de gagner dans cet État.

“Nous avons gagné la Pennsylvanie, nous avons gagné tout le match”, a-t-il déclaré.

Biden Il a également consacré des ressources considérables à la Pennsylvanie et envoyé sa grande star, l’ancien président Barack Obama, y ​​faire sa première apparition électorale.

Le site de veille politique RealClearPolitics (RCP) montre une course serrée en Pennsylvanie, mais aussi en Arizona, en Caroline du Nord et Floride.

L’enquête moyenne sur la RCR de l’État a un Biden surpasser Atout en Arizona de 2,4 points de pourcentage, en Caroline du Nord de 0,7 et en Pennsylvanie de 3,8. Dans Floride, Trump mène Biden de 0,4 point de pourcentage.

Les moyennes des sondages du RCP montrent également des courses disputées dans plusieurs États que Trump a remportées en 2016, notamment la Géorgie, l’Iowa, l’Ohio et le Texas.

Atout il a dénoncé à plusieurs reprises les sondages comme étant inexacts, mais a pris du temps, malgré son emploi du temps chargé, pour faire campagne dans l’Iowa et en Géorgie, qu’il a remportés par 9,4 et 5 points de pourcentage respectivement il y a quatre ans.

Preuve que la Maison Blanche anticipe un concours où chaque vote électoral compte, Atout Il a également visité le Nebraska et le Maine, États où un seul vote électoral serait en jeu.

Les cinq votes électoraux du Nebraska et les quatre du Maine sont répartis entre le vainqueur du vote populaire dans l’État et les vainqueurs de chacune de ses circonscriptions.

Il est prévu que Atout gagner facilement le vote populaire au Nebraska et Biden va faire de même dans le Maine, mais chaque État a également une course très serrée pour le Congrès, en plus du précieux vote électoral.

