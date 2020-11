Avec des railleries, des insultes et des tweets moqueurs, Donald Trump a écrit un chapitre complètement extraordinaire de l’histoire de l’Amérique en tant que 45e président. “Certaines personnes pensent que je suis un vrai génie”, a commenté.

A tel point que l’élection de mardi, où il cherchera, à 74 ans, un second mandat, se pose comme un véritable référendum sur sa personne, sur un tout nouveau style de présidence.

À la fois symptôme et multiplicateur des peurs et des fractures Etat Uni, ce président «showman» a toujours refusé, une fois installé à la Maison Blanche, d’assumer le rôle d’unificateur, dans une rupture assumée avec ses prédécesseurs.

Même au plus fort de la pandémie de covid-19, qui a fait plus de 226000 morts Etat UniLorsque le pays cherchait une voix stable et rassurante, il rejetait obstinément toute manifestation d’empathie.

Depuis quatre ans, les Américains ont été témoins, enthousiastes, angoissés ou effrayés, du spectacle sans précédent d’un président arrivé au pouvoir en grand et sans aucune restriction.

La dérive autoritaire ou l’effondrement économique annoncé par certains le 8 novembre 2016, jour de leur élection surprise, ne s’est pas produit.

Les institutions, souvent maltraitées, ont prouvé leur force et un certain nombre d’indicateurs – à commencer par les chiffres de l’emploi – étaient bons pendant longtemps avant l’impact dévastateur du coronavirus.

“Je m’amuse”

Mais dans un terme criblé de scandales qui contraste fortement avec son prédécesseur Barack Obama, le septuagénaire à la longue cravate rouge a endommagé le bureau présidentiel, attaqué des juges, des législateurs et des fonctionnaires et alimenté les tensions raciales.

Au-delà des frontières, il a intimidé les alliés de Etat Uni, a affiché une fascination obsédante pour les dirigeants autoritaires, de Vladimir Poutine à Kim Jong Un, et a porté un coup brutal à la mobilisation contre le changement climatique.

Sujette aux exagérations, le visage triomphant du populisme débridé, l’homme qui, selon l’écrivain Philip Roth, utilise «un vocabulaire de 77 mots» a fait perdre à ses admirateurs le sens de la mesure. Oui détracteurs.

Le 45e président de Etat Uni Il a également subi la honte d’une destitution du Congrès qui restera une tache indélébile sur son mandat.

“Le spectacle est Atout, et il y a des spectacles à guichets fermés partout. Je m’amuse à le faire et je vais continuer à m’amuser. “

La phrase, tirée d’une interview que le magnat de l’immobilier a donnée au magazine Playboy en 1990, aurait pu être prononcée hier. Et appliquez à chacun de ses jours à la tête de la plus grande puissance du monde.

Donald Trump, depuis l’annonce de sa candidature en 2015, a secoué le spectre des immigrés clandestins «violeurs» et «criminels». Et lors de la campagne 2020, il s’est présenté comme le seul garant de «l’ordre public» face à la menace de la «gauche radicale». (Photo: . / EPA / TRACIE VAN AUKEN)

“Pinocchio sans fond”

Doué d’un vrai talent de tribune, capable d’attirer les foules dans les stands de la campagne, le milliardaire à la coiffure blonde décalée a réussi l’exploit de se positionner comme le porte-parole des «oubliés» et le «déplorable», pour citer l’expression dédaigneuse de sa rivale démocrate de 2016, Hillary Clinton.

Montrant un vrai talent politique, Atout capturé les angoisses d’un Etat Uni majoritairement blancs, assez vieux, qui se sentaient méprisés par les «élites» de la côte est et les stars hollywoodiennes de la côte ouest.

Ce grand consommateur de hamburgers et de Coca light, qui s’était fait connaître dans les foyers américains grâce à l’émission de télé-réalité «The Apprentice», appliquait sans relâche une règle simple: occuper l’espace à tout prix.

Mépris de la science, des estimations, des mensonges: ses déclarations ont forcé l’équipe de vérificateurs du Washington Post à créer une nouvelle catégorie: «Pinocchio sans fond», pour des affirmations fausses ou trompeuses répétées plus de 20 fois.

Depuis l’aile ouest de la Maison Blanche où se concentrent les bureaux présidentiels, Atout creusé l’écart entre deux Etat Uni: rouge (républicain) et bleu (démocrate).

Loin de faire appel, comme Abraham Lincoln en 1861, au «rôle de la lumière en chacun de nous», il joue sans relâche avec peur.

Depuis l’annonce de sa candidature en 2015, il a ébranlé le spectre des immigrés clandestins «violeurs» et «criminels». Et lors de la campagne 2020, il s’est présenté comme le seul garant de «l’ordre public» face à la menace de la «gauche radicale».

Dans un pays qui aime les moments d’unité nationale, aussi fugaces soient-ils, Atout il voulait rarement trouver le ton pour panser ses blessures, même après une catastrophe naturelle ou une fusillade sanglante.

Il a utilisé ses attaques brutales contre les médias, qu’il a qualifiées de «malhonnêtes», de «corrompus» et d ‘«ennemis du peuple», pour retourner une partie du pays contre l’autre.

Et dans un fait remarquable, l’ancien propriétaire du concours de Miss Univers est le seul président de l’histoire dont la cote de popularité n’a jamais dépassé la barre des 50% au cours de son mandat.

Entreprise de démolition

Ses adversaires et ses partisans sont d’accord sur un point: Donald AtoutEn fait, il a tenu certaines de ses promesses électorales.

Comme il l’avait annoncé, il a mis au rebut une série de traités ou de pactes durement négociés, parmi lesquels l’Accord de Paris signé par presque tous les pays de la planète se distingue pour tenter de limiter le redoutable réchauffement climatique.

Mais cette fidélité aux engagements de campagne s’est faite depuis la démolition.

En ce qui concerne leurs initiatives, l’équilibre est plus maigre. Sur la question du programme nucléaire iranien, par exemple, il a rompu l’accord dur négocié par son prédécesseur, augmenté la pression sur Téhéran jusqu’à la destitution du puissant général iranien Qasem Soleimani, mais n’a jamais présenté de véritable stratégie.

Le grand plan de paix au Moyen-Orient, confié à Jared Kushner, son gendre et conseiller, ne s’est jamais concrétisé.

Cependant, il peut se vanter de parrainer la normalisation des relations de l’État hébreu avec trois pays arabes: les Émirats arabes unis Uni, Bahreïn et Soudan.

La mort en octobre 2019 du chef du groupe djihadiste État islamique (EI) Abu Bakr al Baghdadi lors d’une opération américaine en Syrie restera sans aucun doute une étape importante de sa présidence.

Sa plus grande audace, pour laquelle il rêvait à haute voix du prix Nobel de la paix, n’a pas eu le résultat escompté. Il y a eu deux sommets avec le leader nord-coréen Kim Jong Un, il y a eu des câlins et de la complicité lors d’une visite historique dans la zone démilitarisée, il y a eu des lettres «chimie» et «magnifiques», mais l’effort a été vain. Rien n’a changé sur la question centrale de la dénucléarisation.

Dans la géopolitique complexe et changeante du 21e siècle, Atout personnellement ciblé Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Angela Merkel et Theresa May.

L’avertissement le plus cinglant n’est pas venu de ses opposants politiques, mais de Jim Mattis, chef du Pentagone. Dans sa lettre de démission, ce général a rappelé au président Etat Uni une simple règle de diplomatie: «Traitez les alliés avec respect».

Né dans le Queens, New York, formé à l’école militaire, Donald J. Trump a rejoint l’entreprise familiale après des études de commerce. Contrairement à la légende, ce n’est pas un «self-made man». Après la Seconde Guerre mondiale, son père, Fred Trump, descendant d’un immigré allemand, avait déjà construit un empire à New York en construisant des bâtiments pour la classe moyenne dans les quartiers populaires. (Photo: . / EPA / CHRIS KLEPTONIS / PISCINE)

“Nationalisme fragile”

Dans un scénario politique sans précédent qu’aucun conservateur n’avait prédit, Atout, avec sa capacité à électrifier sa base électorale, il a mis dans sa poche le parti républicain, qui l’avait initialement sous-estimé voire ignoré.

Parfois, les législateurs du «Grand Old Party» (GOP, ou Great Old Party, le nom du parti républicain) ont exprimé leur désaccord, comme avec son attitude extraordinairement conciliatrice envers Poutine à Helsinki en 2018.

Mais, au fil du temps, ils ont resserré les rangs en bloc. Au grand dam de certaines voix dissidentes, comme celle de l’ancien sénateur John McCain, qui, avant sa mort en août 2018, avait mis en garde contre la tentation d’un «nationalisme hésitant et fallacieux».

Atout il a toujours fonctionné selon un principe simple: vous êtes pour ou contre, sans nuances.

L’ancien chef du FBI, James Comey, brutalement limogé par le président, évoque dans ses mémoires un président qui soumet son environnement à un code de loyauté qui lui rappelle l’attitude des patrons de gangsters observée au début de sa carrière de procureur.

Scandales en cascade

Né dans le Queens, New York, fait ses études à l’école militaire, Donald J. Atout Il rejoint l’entreprise familiale après des études de commerce.

Contrairement à la légende, ce n’est pas un «self-made man». Après la Seconde Guerre mondiale, son père, Fred AtoutDescendant d’un immigré allemand, il avait déjà construit un empire à New York en construisant des bâtiments pour la classe moyenne dans des quartiers populaires.

Et quand le New York Times a récemment révélé que Donald Atout Il n’avait payé que 750 $ d’impôts fédéraux sur le revenu en 2016 et, comme de nombreuses entreprises avaient accumulé des pertes, son image d’entrepreneur prospère était à nouveau ternie.

Père de cinq enfants de trois femmes différentes, dix fois grand-père, Atout il n’a jamais cessé de louer publiquement Melania, l’ancienne mannequin slovène devenue «magnifique première dame».

Mais les révélations sur ses prétendues relations extraconjugales, en particulier avec la star du porno Stormy Daniels, et les allégations d’agression sexuelle portées contre lui, ne cadrent pas bien avec son éloge des valeurs familiales répétées mot pour mot dans chaque rencontre avec des chrétiens évangéliques.

S’appuyant sur un cercle familial proche, mais aussi toujours privilégier son “instinct”, Donald Atout, dont la chute a été annoncée mille fois, a survécu à tous les scandales.

Comme si, à force d’accumuler autant, ils ne l’affectaient plus.

Source: .