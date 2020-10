Mis à jour le 30/10/2020 à 16:27

Donald Trump a voté tôt samedi matin dans un bureau de vote à West Palm Beach, en Floride, quelques jours avant l’élection présidentielle de États Unis.

C’est la première fois Atout voter Floride depuis qu’il a changé son adresse de New York à Plage de palmiers, une ville balnéaire jonchée de demeures de riches et célèbres.

Le président de États Unis, qui se bat contre sa réélection avec le démocrate Joe Biden, s’est rendu dans une bibliothèque autorisée à voter dans l’État dans lequel il a changé de résidence de son New York natal. «J’ai voté pour un gars nommé Trump», sourit-il en partant.

De plus, il est considéré comme un fait historique d’être le premier président du pays à voter dans cet État.

La Floride, un État clé

Floride est un État convoité lors des élections présidentielles de États Unis pour être l’un des plus peuplés du pays et donc avec plus d’électeurs, mais aussi pour les 29 voix du collège électoral qui reçoit le plus de votes sur ce territoire.

C’est au Collège électoral que se décide le vainqueur de l’élection présidentielle américaine, qui peut être un candidat avec moins de votes aux urnes que son rival mais avec plus de votes électoraux, comme cela s’est produit avec Trump et Hillary Clinton en 2016.

En même temps, c’est un État sans schéma de vote fixe. En 2016 Atout gagné en Floride, bien que par seulement environ 100 000 voix, mais lors des deux élections auxquelles Obama a participé, le plus voté était l’ancien président.

Le résultat est toujours très serré dans cet État, où il y a également eu des problèmes notoires dans le décompte des voix, comme cela s’est produit en 2000 avec George W. Bush et Al Gore comme candidats.

