Mis à jour le 29/10/2020 à 13:01

Moins d’une semaine à partir de élection présidentielle le plus décisif dans l’histoire récente de États Unis, de plus en plus de célébrités ont utilisé leurs réseaux sociaux pour appeler la population à voter le 3 novembre. Non seulement cela, mais ils ont ouvertement exprimé le candidat pour lequel ils voteraient.

De plus, alors que Donald Trump et Joe Biden se préparent à la décision finale, certaines stars américaines et latino-américaines se sont ouvertement penchées pour un candidat. Ici, nous vous parlons de ces célébrités.

1. RICKY MARTIN

Ricky Martin est convaincu que son vote sera en faveur de Joe Biden. Et pour cette raison, il encourage le vote latino en faveur du représentant du parti démocrate.

Ricky Martin votera pour Joe Biden (Photo: Instagram / Ricky Martin)

2. MADONNA

Madonna soutient également le candidat démocrate. En fait, la chanteuse a attaqué le président et il s’est lancé contre elle en la qualifiant de “dégoûtante”.

Madonna soutient également le candidat démocrate Joe Biden (Photo: Instagram / Madonna)

3. CARDI B

La star du rap a utilisé ses réseaux sociaux pour soutenir ouvertement Joe Biden.

Cardi B votera pour le candidat démocrate Joe Biden (Photo: Instagram / Cardi B)

4. LUIS FONSI

Luis Fonsi est sûr que son vote va à Biden. Le chanteur a utilisé ses réseaux pour montrer son soutien à sa campagne.

Luis Fonsi votera pour Joe Biden (Photo: Instagram / Luis Fonsi)

5. LEONARDO DICAPRIO

Leonardo DiCaprio a organisé une collecte de fonds avec le candidat Joe Biden.

Leonardo DiCaprio votera pour Joe Biden. (Photo: Instagram / Leonardo DiCaprio)

6. PATY DE NOËL

L’actrice et chanteuse mexicaine a rendu public son soutien à Trump sur ses réseaux sociaux. Sur Instagram, Paty Navidad a partagé une photo portant une casquette avec le slogan du président “Make America Great Again”.

Paty Navidad votera pour Dondald Trump (Photo: Instagram / Paty Navidad)

7. EDUARDO VERÁSTEGUI

Eduardo Verástegui est l’un des acteurs les plus proches du président Donald Trump. En fait, il a déclaré que s’il est réélu, il sera responsable du comité consultatif de l’initiative pour la prospérité hispanique.

Eduardo Verástegui est l’un des acteurs les plus proches du président Donald Trump (Photo: Instagram / Eduardo Verástegui)

8. ALICIA MACHADO

Malgré les différences entre Alicia Machado et le président, l’actrice et mannequin vénézuélo-américaine a assuré qu’elle voterait pour lui car elle n’aime pas Joe Biden.

Alicia Machado votera pour Dondald Trump (Photo: Instagram / Alicia Machado)