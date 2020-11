Élections américaines | L’élection de ce mardi en États Unis entre le républicain Donald Trump et le démocrate Joe Biden il sera décidé dans une poignée d’États considérés comme clés. Ce sont les seuls vers lesquels les candidats sont allés, où les partis ont investi tout leur argent et sur lesquels les médias sont braqués. Ceci est un guide des principaux États pour la nuit des élections.

Systèmes électoraux aux États-Unis

Le système électoral américain est basé sur un corps de 538 délégués qui sont élus dans les États en fonction de leur population, connu sous le nom de collège électoral. Le candidat gagnant dans chaque Etat, même si c’est par un seul vote, emmène tous ses délégués dans son objectif d’atteindre le chiffre magique qui le mènera à la Maison Blanche: 270.

La plupart des États sont décidés avant les élections soit par les marges indiquées par les sondages, soit par leur historique électoral. C’est le cas de la Californie pour les démocrates ou du Tennessee pour les républicains. Mais la somme des États décidés côte à côte n’atteint pas 270.

Nombre de membres du Collège électoral américain par État. (.).

C’est là qu’interviennent les États clés, un club restreint d’une douzaine seulement qui fluctue élection après élection, bien qu’ils ne soient pas toujours les mêmes, dans lequel les candidats consacrent tous leurs efforts pendant la campagne et dans lequel tous les regards sont braqués. soirée électorale.

Quels sont les états déjà décidés?

Les démocrates sont considérés comme ayant du bétail en Californie, New York, New Jersey, Illinois, Hawaï, Oregon, Washington, Colorado, Nouveau-Mexique, Massachusetts, Virginie, Maryland, Delaware, Rhode Island, Connecticut, dans le district de Columbia, au Vermont et dans le Maine.

Pour les républicains Tennessee, Kentucky, Indiana, Caroline du Sud, Missouri, Kansas, Louisiane, Alabama, Dakotas, Wyoming, Idaho, Arkansas, Alaska, Oklahoma, Mississippi, Utah, Virginie-Occidentale, Montana et Nebraska.

Au total, les États démocrates ajoutent 212 délégués et les républicains 125, donc à première vue, la victoire de Biden semble plus facile, mais c’est aussi simple que cela.

États clés

Floride

La Floride est l’État clé par excellence. En 2016, il a voté pour Trump, en 2008 et 2012 pour Barack Obama, en 2004 et 2000 pour George Bush Jr., en 1996 pour Bill Clinton ou en 1992 et 1988 pour George Bush Sr. En 2000, en effet, après un recomptage qui a duré des semaines, il a remis la Maison Blanche à Bush pour environ 500 voix.

Trump fuit Washington chaque fois qu’il le peut en Floride. Il a la migration et les retraités latino-américains les plus à droite à la recherche du soleil. Les recomptages – comme celui de Bush – sont généralement époustouflants, le gagnant remportant 29 délégués, le grand prix parmi les principaux États.

Pennsylvanie / Michigan / Wisconsin

Ces trois États étaient une assurance-vie pour les démocrates grâce au vote urbain afro-américain et à la classe ouvrière blanche. En 2016, le Wisconsin avait voté démocrate lors des sept élections présidentielles précédentes, tandis que le Michigan et la Pennsylvanie en avaient six.

Trump, cependant, a beaucoup misé en 2016 sur les trois (campagne de clôture dans le Michigan), a fait appel au vote rural et à la classe ouvrière blanche déçue par la fermeture des industries et les a gagnés par une marge combinée dérisoire de 80000 voix, ajoutant un total de 46 délégués qui ont ouvert leur chemin vers la Maison Blanche.

Nombre moyen de sondages RealClearPolitics avant l’élection présidentielle américaine du 3 novembre. (.).

Minnesota / New Hampshire

Avec des caractéristiques similaires aux trois précédents, bien que même plus démocratique si possible, le Minnesota était le quatrième État que Trump se tenait entre les sourcils et conquis en 2016. Presque, mais avec le Minnesota et ses 10 délégués, il ne pouvait pas.

Un autre État que les démocrates ont sauvé de peu était le New Hampshire, où 94% des électeurs blancs et avec un poids rural est un terrain fertile pour Trump, bien qu’il ne délivre que 4 délégués.

Texas / Arizona / Géorgie

L’autre côté de la pièce. Des États qui semblaient être des garanties pour les républicains, mais que les changements démographiques (une grande migration d’États plus progressistes combinée à la mobilisation de la jeunesse et du vote minoritaire) ne font rien de fou que les démocrates puissent prendre le relais.

L’Arizona avec ses 11 délégués semble un fait, la Géorgie et ses 16 est prédit comme possible, tandis que le tout-puissant Texas et ses 38 est toujours un rêve pour Biden ou, s’il est confirmé, un cauchemar pour Trump.

Caroline du Nord

Bien qu’elle penche vers la droite, la Caroline du Nord a voté pour Obama en 2008 ou Jimmy Carter en 1976. En 2016, elle a choisi sans beaucoup d’enthousiasme pour Trump et une alliance entre les Afro-Américains et les électeurs modérés en faveur de Biden mettrait en péril les 15 délégués. pour le président.

Nevada

De plus en plus teinté de bleu, le Nevada a voté démocrate dans cinq des sept dernières élections à la Maison Blanche. Bien qu’elle soit toujours considérée comme un état clé, elle pourrait bientôt quitter ce club sélect.

Des millions de personnes ont déjà voté tôt dans divers États. La date centrale des élections est le 3 novembre. (AP)

Ohio

C’est le thermomètre américain. Il a toujours voté pour le vainqueur lors des 14 dernières courses présidentielles. Du démocrate Lyndon B. Johnson en 1964 à Trump en 2016. Bien que, comme le dit l’adage, les statistiques sont là pour les briser.

Iowa

Après avoir fluctué entre les deux partis pendant plus d’un siècle et quand il semblait que les démocrates inclinaient la balance de leur côté, Trump est arrivé et a gagné l’Iowa avec une marge de 10 points. Ses agriculteurs, cependant, sont parmi les plus touchés par la guerre commerciale avec la Chine et cela peut faire des ravages sur le président.

Maine / Nebraska

Le Maine et le Nebraska sont les deux seuls États qui ne donnent pas tous leurs délégués au candidat le plus voté, mais les divisent plutôt par districts. Le Maine est démocrate, mais son deuxième district rural a déjà voté pour Trump en 2016. Le contraire est vrai pour le Nebraska: il ne fait aucun doute qu’il est républicain, mais le district urbain d’Omaha a voté démocrate dans le passé. Ils ne sont qu’un seul arbitre par district, mais ils peuvent décider de l’élection s’il y a égalité (pas si improbable) à 269.

Avec des informations d’..