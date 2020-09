Bien qu’ils aient tous les deux eu besoin de sept matchs pour arriver à ce point – malgré une avance de 3-1 dans leurs séries respectives – ces équipes étaient largement censées participer à la finale de la Conférence de l’Ouest.

Dallas avait besoin d’heures supplémentaires et d’un héros improbable contre l’Avalanche pour faire sa première apparition finale de la conférence depuis 2008. Cette équipe, en passant, comptait dans ses rangs les membres du Temple de la renommée Mike Modano et Sergei Zubov. Le septième match appartenait à la recrue Joel Kiviranta – un joueur de 24 ans qui n’avait disputé que 11 matchs de saison régulière dans la LNH et deux matchs à bulles – et à son tour du chapeau.

“Nous avions une arme secrète finlandaise ici”, a déclaré le capitaine des Stars Jamie Benn à propos de Kiviranta à côté de lui lors d’une conférence de presse vidéo avec des journalistes.

Stars vs Avalanche Game 7: Joel Kiviranta termine un tour du chapeau en OT et envoie Dallas à la WCF

Oh, et au fait, ne vous inquiétez pas Joel, l’entraîneur-chef Rick Bowness a confirmé que vous seriez dans l’alignement pour le premier match.

Quant aux Golden Knights, les choses étaient serrées dans leur match 7 avec les Canucks – au moins sur le tableau de bord. Vegas a dominé le jeu tout au long, mais Thatcher Demko a de nouveau été magistral au filet. Il a contrecarré l’attaque de Vegas jusqu’à presque 14 minutes après le début de la troisième période lorsque Shea Theodore a finalement percé en avantage numérique.

Canucks vs Golden Knights Game 7: Robin Lehner réalise le troisième blanchissage de la série, Vegas passe à la WCF

“J’ai besoin d’un verre après les trois derniers matchs avant de penser à Dallas”, a déclaré l’entraîneur-chef Pete DeBoer après le départ de son équipe.

Eh bien, il n’y a pas de temps comme le présent.

(1) Vegas Golden Knights vs (3) Dallas Stars: calendrier, répartition, prédiction

Jeu

Date

Temps

chaîne TV

1 dim., 6 septembre 20 h NBC, fuboTV, SN, CBC, TVAS 2 TBD TBD TBD 3 TBD TBD TBD 4 TBD TBD TBD 5 * TBD TBD TBD 6 * TBD TBD TBD 7 * TBD TBD TBD

(*si nécessaire)

Série saison régulière

À l’époque où ces équipes se sont rencontrées pendant la saison régulière, ce qui ressemble à il y a 100 ans, elles avaient différents entraîneurs en chef et différents gardiens de but dans le filet (Malcolm Subban pour Vegas avant son échange à Chicago et Ben Bishop pour Dallas, qui était inapte à jouer. pour la plupart des séries éliminatoires).

Bishop a joué le match du tournoi à la ronde, mais c’était Robin Lehner entre les tuyaux pour les Golden Knights. Lehner a été magistral en séries éliminatoires et réalise trois blanchissages en six départs – y compris le match 7 – contre les Canucks.

Lors de cette seule rencontre d’août avant le début officiel des séries éliminatoires de la Coupe Stanley, Vegas est revenu d’un déficit de 3-1 après deux périodes pour gagner.

“Nous n’avons vraiment eu personne qui ait été très bon dans les 40 premières minutes”, a déclaré DeBoer après que son équipe en ait marqué quatre dans le dernier quart.

“Je pense que nous les avons simplement laissés venir vers nous”, a déclaré l’attaquant des Stars Jason Dickinson. “Nous ne nous sommes pas approprié le match, et c’était évidemment une troisième période embarrassante que nous ne voulons pas répéter. Mais c’est quelque chose dont nous pouvons apprendre.”

DATE ROAD HOME RESULT 25 novembre Golden Knights Stars DAL, 4-2 décembre 13 Golden Knights Stars VGK, 3-2 (OT) 17 mars Étoiles Golden Knights PPD

Jeu à la ronde

DATE ROAD HOME RESULT Août 3 étoiles Golden Knights VGK, 5-3

Infraction

Les deux équipes apportent une certaine puissance de feu offensive sur la glace, mais Vegas a fait des ravages offensifs depuis le début des séries éliminatoires (premier et deuxième tours). Selon Natural Stat Trick, ils ont affiché les meilleurs résultats de la LNH à 5 contre 5 à Corsi pour le pourcentage (61,09), le pourcentage de Fenwick pour (63,07) et le pourcentage de chances de marquer (62,45). Par comparaison, Dallas a un 49,45 FC%, 50,89 FF% et 51,57 SCF%.

Mais voici la chose: Dallas a marqué 3,77 GF / GP tandis que Vegas a marqué 2,83 dans les deux premiers tours; évidemment, la seule grande différence réside dans les buts contre mais nous y reviendrons dans un instant. Également une clé pour Dallas: l’équipe ne comptait en moyenne que 2,58 GF / GP et était 29e avec seulement 179 buts en saison régulière, donc c’est une grande différence.

La grande question pour Dallas est de savoir si le leader des points de la saison régulière, Tyler Seguin, va? Lui et le capitaine Jamie Benn ont siégé pendant de longues périodes dans le septième match et Seguin n’a récolté que deux buts et cinq passes en 13 matchs. D’un autre côté, l’entraîneur-chef Rick Bowness a obtenu un score équilibré en tant que défenseur Miro Heiskanen (17 points), ailier de deuxième ligne Denis Gurianov (15 points, 10 à force égale) et ailier de première ligne Alexander Radulov qui a marqué deux de ses sept buts lors du septième match.

Vegas a également vu marquer de haut en bas son alignement alors que le défenseur Shea Theodore mène l’équipe avec 12 points (huit à force égale), suivi de Reilly Smith (11 points) et Mark Stone (10 points). Max Pacioretty et Alex Tuch ont tous deux marqué cinq buts chacun. Fait à noter, Tuch n’a inscrit que huit buts en 42 matchs de saison régulière.

Bord: Même.

La défense

La défense de Vegas a été superbe, et cela est évidemment dû en grande partie au gardien de but de Robin Lehner. Comme indiqué précédemment, il a blanchi les Canucks trois fois en six départs. Ils ont fourni des chances de qualité à Vancouver, d’autant plus que l’équipe a monté son retour et, après deux rondes, l’équipe a le troisième pire pourcentage d’arrêts en danger élevé (78,33). C’est quelque chose à surveiller, même si soyons honnêtes, Lehner a été spectaculaire.

Et Mark Stone est un génie défensif.

Voici une bande-annonce complète de Mark Stone qui prend tout de suite la rondelle des gens et se bat pour soulever tout le monde en séries éliminatoires. Quel maniaque magnifique il est pic.twitter.com/GYQPqmd0zP – Dimitri Filipovic (@DimFilipovic) 5 septembre 2020

Quant à Dallas, ils ont certainement accordé un tas de buts à l’Avalanche – et 56 (en tête de la LNH) en séries éliminatoires. Bien qu’ils aient remporté un tas de matchs 1-0 ou 2-1 pendant la saison régulière, c’est une équipe différente maintenant. Ils ont accordé 4,14 GA / GP, ce qui ne fonctionnera pas contre une équipe de Vegas qui n’a autorisé que 2,00 GA / GP aux Canucks et seulement 35 buts en séries éliminatoires.

Bord: Vegas.

Gardien

Avons-nous déjà mentionné à quel point Robin Lehner a été fantastique entre les tuyaux pour Vegas? Il a été si magistral dans le filet qu’il a gardé trois fois Marc-André Fleury principalement en marge.

En 10 départs entre les séries Blackhawks et Canucks, il a affiché un pourcentage d’arrêts de .922, une moyenne de buts alloués de 1,80 et trois blanchissages tout en arrêtant 213 tirs sur 231.

De l’autre côté de la glace, le gardien n ° 1 Ben Bishop a été «inapte à jouer» pendant la majorité de la série et des séries éliminatoires. Anton Khudobin, qui a affiché un pourcentage d’arrêts de .930 pendant la saison régulière, a commencé six des sept matchs contre le Colorado, mais était sur le banc pour commencer le cinquième match (avec les Stars en hausse de 3-1).

«Hier, il avait l’air vraiment fort», a déclaré l’entraîneur-chef Rick Bowness après la défaite de 6-3 pour expliquer pourquoi il avait commencé Bishop. “Il se sentait bien. Il se sentait prêt à partir.”

Khudobin était de retour dans le filet pour les matchs 6 et 7 et devrait être le gars à participer à la finale de la Conférence Ouest. Il a affiché un pourcentage d’arrêts de .907 en 12 matchs (11 départs) mais a un .855% HDSV, ce qui n’est pas génial contre une équipe de Vegas qui aime envahir le filet.

Bord: Lehner, euh, Vegas.

Équipes spéciales

Les équipes spéciales de Dallas se sont présentées au deuxième tour contre l’Avalanche. Ils ont maintenu l’attaque du Colorado de haute puissance à seulement 12,5% d’efficacité avec l’avantage de l’homme tout en affichant également 39,1% en avantage numérique.

En comparaison, le penalty de Vegas était légèrement plus élevé avec 88,9% de pénalité, mais n’a rassemblé que 21,7% en avantage numérique contre les Canucks.

Bord: Même

Acteurs clés à surveiller

Robin Lehner (VGK): Assez facile pour celui-ci. Lehner a été une star après son arrivée à Vegas fin février et a continué de rouler en séries éliminatoires.

Alexander Radulov (DAL): L’ailier fougueux a été une chose sûre pour les Stars en séries éliminatoires, car il a marqué sept buts en 16 matchs (y compris le tournoi à la ronde), dont deux buts à égalité (match 2 contre Flames et match 7 contre Avs) et trois matchs. gagnants.

Marquant le vainqueur pour une troisième fois lors des 5 derniers matchs de @DallasStars (bien qu’il ne l’ait jamais vu entrer!), Alexander Radulov a présenté une autre belle sortie lundi pour égaler au 3e rang de cette liste de joueurs de Dallas. au moins 3 fois en une année #StanleyCup Playoff pic.twitter.com/OiNCgveFo8 – StatsCentre (@StatsCentre) 25 août 2020

Historique des séries éliminatoires Golden Knights vs Stars

Il s’agit de la toute première rencontre entre les deux franchises en séries éliminatoires.

Cinq dernières apparitions en séries éliminatoires

Vegas Golden Knights

FIN DE L’ANNÉE 2019 Perdue au premier tour contre SJ en sept matchs 2018 Perdue en finale de la Coupe Stanley contre WSH en cinq matchs

Stars de Dallas

FIN DE L’ANNÉE 2019 Perdu au deuxième tour contre la STL en sept matchs 2016 Perdu au deuxième tour contre la STL en sept matchs 2014 Perdu au premier tour contre ANA en six matchs 2008 Perdu en finale de conférence contre le DET en six matchs 2007 Perdu en quart de finale de conférence contre VAN en sept matchs

(1) Golden Knights contre (3) Prédiction d’étoiles

La façon dont Robin Lehner et l’offensive de Vegas se déroulent, prévoyez que les Golden Knights se dirigent vers leur deuxième finale de la Coupe Stanley au cours des trois premières saisons de la franchise.

Prédiction: Chevaliers d’or en 6