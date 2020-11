L’Argentin syndicat il a gagné 2-1 lors de sa visite à l’Équateur Emelec de Guayaquil, a pris une juste revanche et en raison d’un plus grand nombre de buts en tant que visiteur, il s’est qualifié ce jeudi pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Amérique du Sud 2020.

Les buts de cette victoire héroïque ont été l’œuvre de Javier Cabrera à 21 ans et de Federico Márquez à 76 sur penalty. Facundo Barceló a marqué pour les Équatoriens à 62 ans.

L’équipe équatorienne avait remporté le match aller 1-0 avec les deux du même joueur uruguayen.

Le «tétengue» argentin mesurera dans la phase suivante le vainqueur de la série entre le Brésilien Bahia et le Péruvien Melgar, qui définira plus tard leur série au Brésil.

Union a dominé tout au long du match avec une proposition offensive qu’Emelec n’a jamais déchiffrée, qui n’avait le contrôle des actions qu’après le match nul partiel.

Emelec, qui travaille avec l’entraîneur espagnol Ismael Rescalvo depuis un an et demi, la chose la plus importante qu’il a accomplie pendant cette période a été son passage à cette instance du tournoi continental, après avoir battu Blooming, de Bolivie, 5-0 au total.

Après le triomphe, Emelec Il a réapparu en tant que visiteur du tournoi équatorien dimanche dernier avec un match nul 1-1 contre le populaire Aucas, alors qu’il jouait avec un de moins à la 31e minute en raison de l’expulsion du défenseur Marlon Mejía.

Lors de cette rencontre, Rescalvo a donné du repos à la plupart de ses personnalités en pensant davantage au match revanche contre Unión, l’entraîneur et les joueurs ayant convenu devant les journalistes qu’ils éviteraient de rencontrer des surprises contre un rival qui sortira sûrement pour le match revanche.

Le différend de la deuxième phase a pris le nouvel entraîneur de syndicat, L’Argentin Juan Manuel Azconzábal, après le départ puis l’arrivée d’innombrables joueurs et l’entraîneur avec lequel la Copa Sudamericana a débuté.

E la première phase, syndicat a battu l’Atlético Minero, gagnant 3-0 à domicile puis perdant 2-0 au Brésil, après quoi le tournoi a été interrompu en raison de l’expansion de la pandémie de coronavirus.

Après les qualifications et avec la pandémie, beaucoup de choses ont changé et l’équipe a également vu une dizaine de joueurs partir, dont cinq partants tels que Walter Bou, Jalil Elías, Javier Méndez, Federico Milo et Jonathan Bottinelli, ainsi que l’entraîneur Leonardo Madelón.

Azconzábal a maintenant entre ses mains pour obtenir le potentiel maximum de ses nouveaux managers dans une tentative de surmonter et de gagner la série contre l’équipe de Guayaquil.

Le vainqueur de ce croisement se mesurera en huitièmes de finale avec le vainqueur de la clé entre le Péruvien Melgar, qui a remporté le match aller 1-0, et le Brésilien Bahia, qui cherchera aujourd’hui le retour.

