Neymar semble avoir retrouvé l’amour. Après ses dernières escapades, certaines sonnaient comme celles de Natalia Barulich, le joueur brésilien du PSG a peut-être entamé une relation avec le célèbre chanteur argentin. Emilia Mernes. Plusieurs médias tiennent la romance pour acquise, et le footballeur ne se cache pas sur les réseaux sociaux. Sans le confirmer officiellement, Neymar nourrit ces rumeurs avec des interactions sur Instagram comme la dernière, qui donne beaucoup à parler.

Et c’est que le carioca a répondu à la dernière publication de la jeune femme avec un Coeur rouge. Emilia Mernes a publié une photographie dans laquelle elle est apparue avec sa filleule, et l’ex Barcelone baver sur l’image, elle n’a donc pas pu résister à l’envoi de ce cœur sous la forme d’une émoticône. Son contact vient de derrière, car il y a quelques semaines, l’artiste était l’un des invités à la célèbre fête du Nouvel An que Neymar a donnée dans son manoir de Rio de Janeiro.

Selon la presse brésilienne, Neymar et Emilia Mernes ont une relation sexuelle depuis longtemps. Ils assurent que c’est une amitié, mais l’ancienne voix de Rombai qui travaille désormais comme soliste a peut-être occupé le cœur du footballeur du PSG de manière plus stable, avec qui il n’arrête pas de cligner des yeux sur les réseaux sociaux.

Emilia Mernes est une célèbre chanteuse argentine de 24 ans qui est née et a grandi dans la province d’Entre Ríos et a étudié à Rosario. En novembre 2016, elle est devenue la voix de Rombai avec Fer Vázquez, qui a été son petit ami pendant un certain temps, et déjà en 2019 a commencé sa carrière de chanteuse solo, dont le plus grand succès jusqu’à présent a été “No Soy Yo”. De plus, elle est une véritable influenceuse avec presque deux millions d’abonnés sur Instagram qu’il enchante avec des poses enflammées.