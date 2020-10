Ci-dessus, Emiliano lors de sa dernière sortie; ci-dessous, il pose avec son record des Asturies. | Équipe RFEA / Miguelez

Emiliano vaut son pesant d’or

Emiliano Zazo Fernández s’est rendu à Tarragone, où s’est déroulé le championnat espagnol d’athlétisme des moins de 18 ans, avec l’espoir de faire du bon travail dans sa modalité, le lancer du poids, et dans le but de revenir aux Asturies avec une médaille. L’athlète de Llanera est rentré chez lui avec l’or, battant son propre record des Asturies U18 à trois reprises (il a gagné avec une marque de 17,16 mètres), et avec la satisfaction de vérifier que le travail et les efforts investis dans le sport ils en valaient la peine.

Zazo fait partie du club de la Ciudad de Lugones, une équipe qui, explique le père de l’athlète, “est de plus en plus puissante”. Zazo García est, en plus du père du champion espagnol des moins de 18 ans, son entraîneur. «J’étais lanceur quand j’étais jeune, j’ai concouru au niveau régional et parfois national; mais je n’ai même pas atteint leur niveau », dit-il fièrement. Le fils reconnaît l’influence du père, bien qu’au début il ait essayé d’autres choses: «Il a été en partie influencé par mon père, même si j’ai commencé à faire du« cross »», dit-il. Quelques débuts qui lui ont servi, comme l’explique son père: «En lancer il est important que l’athlète soit très rapide, c’est un mélange de force et de vitesse, et Emiliano, en dehors de ses caractéristiques physiques, est rapide, ce qui est quelque chose qui Vous l’avez ou non ».

Une vitesse à laquelle il a pleinement profité à Tarragone, où il a complété un championnat espagnol en plein air parfait: «J’ai battu mon record des Asturies, qui était de 16,74, trois fois, et le dernier lancement a été le meilleur (il est passé de 16,84 à 16,86 et enfin 17,16). C’était un très bon championnat, j’ai réussi à arriver à un moment idéal, à passer une bonne journée », ajoute-t-il.

Il en avait besoin car il a dû mener une bataille spectaculaire avec son plus grand rival, Javier Cruz de Saragosse: “Tout s’est réuni, les bons sentiments que j’avais et que mon rival se battait jusqu’au bout et m’a forcé à aller au maximum”, dit le lanceur. Et c’est que son père décrit ce qui s’est passé à Tarragone comme «épique». Son fils l’explique: «Je savais que j’avais des options pour remporter le titre, mais je n’ai pas été très clair à ce sujet car je savais que Javier était là et que nous nous battons depuis un certain temps; mais je savais que j’avais des possibilités ».

L’avenir est désormais inconnu pour Emiliano Zazo, qui en plus de l’aspiration à continuer à grandir en tant qu’athlète a le rêve, grâce à ses performances, d’obtenir une bourse pour étudier aux États-Unis. En fait, son dernier succès a été une bonne impulsion. “Mon objectif est d’étudier aux Etats-Unis”, confie le lanceur convaincu. Une aspiration qui a également eu des conséquences dans le sport, comme l’explique son père: «Au lancement il y a deux styles, l’un est le linéaire, celui qui a toujours été utilisé, qui est celui qu’Emiliano a toujours pratiqué; et l’autre est celui rotatif, qui peut vous amener à en lancer davantage. Il a commencé à s’entraîner avec le giratoire, mais cela prend du temps et les résultats ne sont pas visibles pour le moment; et, comme il envisageait d’aller étudier aux États-Unis et constatant qu’avec l’autre style ses notes étaient abaissées, nous avons finalement opté pour un retour au style linéaire et plus tard nous envisagerons d’essayer à nouveau le rotatif ».

Emiliano, en plus de ses succès sportifs, est une source de fierté pour son père pour sa capacité à mener ses études au même rythme: “Normalement, la haute performance est recherchée en sacrifiant d’autres choses, mais les études sont très importantes pour nous.” L’athlète explique que son rêve est d’étudier le marketing, “si cela peut être dans une université aux États-Unis”, où il lui sera plus facile de “le combiner avec le sport”.

Il a un an devant lui dans lequel il devient une catégorie des moins de 20 ans (ce qui signifie changer le poids de la balle qu’il lance de 5 à 6 kilos). Un moment où il doit continuer à lancer aussi fort, aussi vite et aussi loin que possible pour réaliser son rêve américain.