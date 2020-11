“Emily in Paris” est devenue l’une des séries les plus regardées sur Netflix pendant plusieurs semaines, et bien que les critiques ne partagent pas cet avis, il semble que les téléspectateurs l’adorent, et attendent même une deuxième saison.

Parmi les choses qui se démarquent de la fiction mettant en vedette Lily Collins il y a les costumes, les paysages, les acteurs attrayants et les phrases mémorables sur l’amour, le travail et la vie en ville.

C’est pourquoi . a publié une liste de certaines des meilleures citations dans lesquelles les personnages “Emily à ParisIls ont partagé.

10. «Vous vivez pour travailler. Nous travaillons pour vivre ».

Après les premiers jours à son nouvel emploi, Emily se rend compte que Savior a une autre façon de voir le travail. Quand Luc explique pourquoi ses idées peuvent être intimidantes, elle répond qu’elle aime travailler et qu’elle aime ce qu’elle fait. C’est ainsi que cette phrase apparaît.

9. “Paris semble être une grande ville, mais ce n’est en réalité qu’une petite ville.”

Quand Emily rencontre Camille, elle lui dit qu’elle ne comprend pas très bien le système de transport parisien, ce à quoi son nouvel ami répond que Paris ressemble à une grande ville, mais c’est en fait une petite ville.

Camille est l’une des premières amies qu’Emily se fait à Paris (Photo: Netflix)

8. “Sans ***** basique comme moi, vous ne seriez pas à la mode.”

La visite chez le célèbre créateur Pierre Cadault ne s’est pas déroulée comme Emily l’attendait à cause d’un porte-clés que la jeune publiciste portait dans son sac. Cependant, lorsque Pierre la traite de «salope de base», elle explique que sans des gens comme elle, elle ne serait pas aussi célèbre.

Pierre Cadault la qualifie de “chienne basique” (Photo: Netflix)

7. «C’est Paris. Tout le monde est sérieux au sujet du dîner. “

Mindy est le personnage qui apporte les citations les plus mémorables à “Emily à Paris», En dépit d’être un personnage secondaire. Bien que peut-être dans la deuxième saison de la série Netflix avoir plus de présence.

Mindy et Emily se rencontrent presque toujours pour manger (Photo: Netflix)

6. «Vous êtes maintenant à Paris. Je suis sûr que nous pouvons trouver quelque chose de mieux que le beurre de cacahuète. “

Afin d’avoir un peu de «chez soi», Emily envoie plusieurs pots de beurre de cacahuète non salé, mais en chemin ils se cassent et ruinent ses autres affaires. Mais Gabriel la réconforte en lui assurant qu’à Paris, elle peut trouver quelque chose de mieux à manger.

Gabriel assure qu’Emily pourra trouver de meilleures options que le beurre de cacahuète à Paris (Photo: Netflix)

5. «Désir ne signifie pas manquer de respect. En fait, au contraire, c’est un signe de respect ».

Antoine a été impressionné par Emily, mais elle ne veut pas devenir son nouvel amant. Malgré cela, un propriétaire de marque de parfum dit des phrases très audacieuses sur le désir et le pouvoir, lui faisant même un cadeau inapproprié.

Antoine fait un cadeau inapproprié à Emily (Photo: Netflix)

4. “J’aime Paris, mais je ne sais pas si Paris l’aime.”

Tout au long de la première saison de “Emily à Paris», La protagoniste se plaint constamment que les gens ne semblent pas l’aimer, malgré toutes ses tentatives.

Au début, Emily n’aime pas ses collègues (Photo: Netflix)

3. «L’ironie de la ménopause. Juste au moment où vous avez le temps d’explorer vraiment votre moi mature, aventureux et sensuel, le vagin entre en action. “

Dès le premier instant, Sylvie indique clairement qu’elle ne supporte pas Emily, alors quand elle en a l’occasion, elle la met en charge d’une campagne marketing pour une marque qui aide à la ménopause.

Sylvie ne cache pas son mépris pour Emily (Photo: Netflix)

2. “Beyoncé vaut beaucoup plus que La Joconde.”

C’est une autre phrase amusante de Mindy, qui ajoute une touche de couleur à la série de Netflix tout en jouant son rôle de meilleure amie d’Emily.

Mindy est la meilleure amie d’Emily (Photo: Netflix)

1. “Nous n’avons jamais vraiment eu de chance, mais au moins maintenant, nous passons un moment parfait.”

Avant que Gabriel ne se rende en Normandie, Emily le cherche et couche avec lui. Bien qu’ils trahissent tous les deux leur amie Camille, ils apprécient le moment qu’ils ont et parlent de la relation qui n’a jamais existé.

Maintenant que Gabriel reste à Paris, Emily acceptera-t-elle de sortir avec lui et de trahir son amie Camille? (Photo: Netflix)