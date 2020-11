«Emily à Paris» est l’une des séries les plus réussies sur Netflix, où elle occupe les premières places des plus vues. Bien qu’elle ait reçu plusieurs critiques, principalement en raison de stéréotypes et d’inexactitudes, l’histoire créée par Darren Star a captivé un public qui attend déjà avec impatience la deuxième saison.

La série avec Lily Collins nous raconte l’histoire de Emily Cooper, un jeune Américain charismatique qui s’installe à Paris à la recherche d’un emploi. Elle s’adapte à sa nouvelle vie, tout en jonglant avec la pression du travail et des relations. De plus, il tombe amoureux de son voisin, qui a une petite amie.

Même si Emilie elle montrait toujours les meilleures de ses intentions, elle n’était pas toujours parfaite. Elle a des ennuis, mais elle se fait aussi des amis et parvient à prendre de bonnes décisions pendant son séjour à Paris. Le portail Web «Screenrant» répertorie 5 choses qu’Emily a bien faites et 5 qu’elle a mal faites.

Emily in Paris est produite par Darren Star et créée le 2 octobre 2020 sur Netflix (Photo: Netflix)

1. SOUTENIR MINDY: Mindy est la seule amie non française d’Emily à Paris, alors ils se soutiennent mutuellement pour s’adapter à la vie là-bas. Mindy a un talent secret pour le chant, qu’Emily soutient avec enthousiasme en la filmant sur vidéo et en l’encourageant à chanter une chanson en public. C’est bien qu’elle soit une amie aimante, même avec les gens qu’elle rencontre en peu de temps.

2. GARDEZ GABRIEL COMME AMI: Quand Emily se rend compte que Gabriel est en couple avec Camille, elle se sent assez mal à l’aise, mais sait que ce n’est pas une bonne idée de commencer quoi que ce soit avec lui car ce serait terrible. Ils restent amis, même s’il est clair qu’ils ont des sentiments l’un pour l’autre. C’est l’une des meilleures décisions que vous prenez.

3. APPROCHE DE PIERRE AU BALLET: Emily fait tout son possible pour faire bonne impression auprès de Pierre Cadault, un célèbre créateur de mode qui l’a surnommée «basique» devant ses collègues, l’embarrassant devant tout le monde. Elle va au ballet à un rendez-vous, mais finit par y aller seule et trouve Pierre pour s’expliquer. Ici, on voit vraiment qu’elle se soucie, et bien qu’elle soit un peu impertinente, elle semble également faire bonne impression sur Pierre.

4. DÉFIEZ LA PUBLICITÉ DE PARFUM: Lorsqu’elle assiste à un tournage commercial avec Antoine, Emily souligne que les Américains peuvent trouver l’annonce plus sexiste que sexy. On voit ici qu’il défend ses propres idées, même si Sylvie et Antoine ne l’apprécient pas, au début. Emily finit par transformer le problème en campagne sur les réseaux sociaux, une situation qui finit par la favoriser.

5. ESSAYEZ D’AIDER L’ENTREPRISE FAMILIALE DE CAMILLE: Camille et Emily deviennent rapidement amies et le but de leur week-end pour voir la famille de Camille était qu’Emily discute d’affaires avec ses parents et parvienne à une entente entre son entreprise et Savoir. Les choses finissent par bien se passer et c’est une chose vraiment cool à faire pour Emily.

Lily Collins comme Emily Cooper (Photo: Netflix)

6. IMPLIQUEZ-VOUS DANS LA VIE PRIVÉE DE SYLVIE: Emily et Sylvie ne sont certainement pas les meilleures amies, mais Emily est très curieuse à propos de la relation entre Sylvie et Antoine alors qu’Antoine est déjà marié. Il est inapproprié, en tant que collègue, de continuer à poser des questions sur sa vie personnelle et il y a plusieurs fois où elle finit par s’impliquer plus que nécessaire.

7. DORMIR AVEC GABRIEL: Dans le dernier épisode de la saison, Emily et Gabriel dorment enfin ensemble. Ils ont tous les deux l’impression que lui et Camille ne sont plus ensemble car il part pour rentrer en Normandie le lendemain. Cependant, les choses changent, car maintenant Gabriel ne part pas et Camille suppose qu’il pourrait encore y avoir une chance pour eux. Cela peut faire beaucoup de mal à Camille et nuire à jamais à leur amitié.

8. SE PRÉSENTER À SAVOIR ET NE PAS CONNAÎTRE LE FRANÇAIS: L’une des pires choses qu’Emily a faites, c’est lorsqu’elle s’est présentée à son nouveau lieu de travail sans savoir parler français. Bien qu’elle n’ait pas reçu autant d’avis avant de découvrir qu’il partait, elle aurait au moins pu apprendre certaines des phrases de base.

9. DORMIR AVEC LE PLUS JEUNE FRÈRE DE CAMILLE: Emily traîne avec beaucoup de gars tout au long du spectacle. Quand Emily, Gabriel et Camille se rendent en Champagne pour voir la famille de Camille, les choses se compliquent quand Emily couche avec son petit frère de 17 ans. Au début, elle ne savait pas, mais elle aurait pu demander.

10. TERMINEZ LES CHOSES AVEC VOTRE PETIT AMI SI RAPIDEMENT: Au début de la série, Emily est dans une relation qu’elle doit finalement sacrifier car les interurbains ne fonctionneraient pas. Cela semble être une solution très facile, mais s’il avait pris plus de temps pour le comprendre, peut-être qu’ils auraient pu faire fonctionner la relation.

“Emily in Paris” est devenue l’une des séries les plus regardées sur Netflix (Photo: Netflix)