Avec Lily Collins, “Emily à Paris“Est une comédie romantique de Netflix qui suit Emily, une jeune cadre de Chicago qui entame une nouvelle phase à Paris. Cependant, trouver un équilibre entre carrière, amitié et amour n’est pas une tâche facile, surtout lorsque vous devez faire face à un si grand changement culturel.

L’histoire suit la vie d’un jeune millénaire qui déménage Paris de Chicago appel Emily Cooper. C’est une jeune femme enthousiaste dans la vingtaine qui vit constamment à résoudre des problèmes au travail et essaie de garder les choses sous contrôle malgré tout le gâchis que vos décisions causent.

Bien que l’actrice soit déjà connue dans le monde du divertissement depuis son plus jeune âge avec sa participation à la série du BBC “Douleurs de croissanceAvant de devenir une célébrité, elle a trouvé une deuxième passion dans le journalisme qu’elle a développé pendant quelques années avant d’accepter des rôles internationaux dans le 2009.

La décision d’échanger des places entre arrêter de faire des interviews et commencer à les donner était facile, bien qu’elle ait dû passer par quelques éditoriaux avant d’élever sa carrière d’actrice. La liste Il a réalisé une courte biographie de l’actrice où il évoque ses racines dans le journalisme.

LE TRAVAIL DE LILY COLLINS EN TANT QUE JOURNALISTE AVANT D’ÊTRE ACTRICE

Lily Collins a travaillé comme mannequin et journaliste avant de devenir célèbre (Photo: .)

La passion de Lis pour le journalisme est né à l’âge de quinze ans, quand il a trouvé un emploi pour ELLE Girl UK. Plus tard, il a rendu compte des élections présidentielles de 2008 Nickelodeon, couvert les conventions nationales démocrates et républicaines sur un blog de magazine Dix-sept, et a contribué à la rédaction de CosmoGirl Oui Magazine du Los Angeles Times.

«J’ai commencé à faire du journalisme pour Nickelodeon, Extra, E, divers réseaux. C’était amusant et intéressant parce que j’interviewais les mêmes acteurs avec lesquels je voulais travailler », a-t-il commenté. Lis dans une interview pour Momtastic, sans savoir que dans quelques années Je serais de l’autre côté du tapis rouge.

Lili Collins avait un emploi de journaliste avant de devenir actrice (Photo: Nickelodeon)

Quand on en a la chance elle a choisi de quitter ce métier de journaliste pour suivre sa vraie vocation d’actrice. Dans une interview pour Le Globe and MailIl a avoué que le fait d’avoir interviewé des célébrités l’avait aidé à mieux comprendre le travail des paparazzi.

«Cela m’a définitivement fait me sentir plus à l’aise», dit-elle. Collins. «Je sais combien de niveaux il y a à répondre lorsque vous posez des questions, et je sais que c’est votre travail de poser les questions inconfortables. Mais c’est aussi très étrange maintenant d’être de l’autre côté, car je peux sentir les questions qui viennent ».

Cela a également été admis dans une interview avec Andy Cohen dans Radio Andy, en ajoutant le le stress ressenti par un journaliste du tapis rouge lorsqu’il interviewe des célébrités. Ils portent toujours un communicateur à l’oreille et le centre de contrôle peut les confondre en mentionnant autant de noms à la fois pour qu’ils puissent s’adresser à eux.

Lily Collins se sent maintenant très à l’aise dans les interviews (Photo: IMDb)

D’un autre côté, Lis mentionner un ligne fine il a ressenti en interviewant des acteurs avec lesquels il voulait travailler. Elle a beaucoup réfléchi aux questions qu’elle leur poserait afin de ne pas se souvenir d’elle comme “Lily, la terrible intervieweuse“, Mais voyez-le plutôt comme un professionnel complet, sans leur mettre trop de pression, mais en faisant leur travail.

En fin de compte, cette expérience Cela l’a beaucoup aidé à reconnaître et à soutenir le travail des enquêteurs mais soyez prudent avec les réponses que vous donnez. Elle sait qu’ils chercheront toujours à faire le questions difficiles et il est parfaitement préparé car il les imagine à l’avance.

