Actrice anglaise Lily Jane Collins il s’est fait un nom en Amérique. Récemment Netflix a créé la nouvelle série “Emily à Paris», Ce qui a conduit à toute une discussion sur les médias sociaux sur les stéréotypes de l’émission. Avant cela, elle a lutté pendant de nombreuses années pour décrocher un rôle, bien qu’elle soit même la fille du chanteur Phil Collins.

Selon Le Globe and Mail, sa carrière a commencé à 15 ans en obtenant un rôle dans le film 2009 “Le côté aveugle” près de Sandra Bullock. Avant cela, elle avait passé plusieurs années à tenter sa chance à des castings qui ne se passaient pas du tout bien. Cependant, le rôle principal de Lis c’était dans le film “Miroir Miroir“comme Blancheneige dans le 2012, en collaboration avec Marteau Armie Oui Julia Robert.

Malheureusement, si sa carrière artistique ne cesse de se renforcer malgré les premières années avec des débuts difficiles, dans sa vie personnelle elle a pris une tournure différente. Dans sa collection d’essais “Non filtré: pas de honte, pas de regrets, juste moi” du 2017, elle a avoué la relation difficile qu’elle avait avec son père.

Le chanteur, écrivain et batteur Phil Collins a été reconnu dans le monde de la musique pour son temps dans le groupe Genèse, mais aussi en raison de son temps en tant que producteur et musicien solo. Dans cet article, et comme indiqué Le pays, nous allons vous en dire un peu plus sur l’étrange relation de l’actrice avec son père avant la célébrité.

LA RELATION COMPLIQUÉE DE LILY COLLINS ET PHIL COLLINS

L’étrange relation entre Lily Collins et son père Phil Collins (Photo: Vanity)

Le livre de Lily Collins de 2017 “Non filtré: pas de honte, pas de regrets, juste moi“A donné des détails profonds et directs sur sa” relation tumultueuse avec son père, le musicien Phil Collins, dans une lettre ouverte “, selon Gens. «Parce que mon père partait, je n’ai jamais voulu faire quoi que ce soit pour le repousser plus loin», écrit-elle. Lis. «J’ai fait très attention à ce que j’ai dit et à la façon dont je l’ai dit, craignant qu’il pense que j’étais en colère ou ne l’aimais pas. Et la vérité est qu’elle était en colère. Je l’ai manqué et je le voulais là-bas. “

Lily a écrit que «ses insécurités les plus profondes découlent de ces problèmes avec mon père» et qu’il lui a fallu «plus d’une décennie pour résoudre certains d’entre eux (d’autres que je suis toujours en train de résoudre) et enfin trouver le courage de lui dire ce que je pense», lui expliquant version des choses en ayant un père aussi loin d’elle que lui.

D’autre part, il a également exprimé son pardon envers Phil, écrivant dans son livre qu ‘«il reste encore beaucoup de temps pour continuer. Et je veux le faire. Je t’invite à me rejoindre. Je serai toujours ta petite fille », termine la lettre. Mais pourquoi se sentait-il ainsi? La raison principale de tout cela, selon Gens, est le divorce que vous avez eu mille neuf cent quatre vingt seize.

Comme vous le savez, Lis est la fille de la deuxième épouse de Phil, Jill Tavelman, qui était mariée avec lui de 1984 à mille neuf cent quatre vingt seize, à ce moment-là, on apprit qu’il avait eu une liaison pendant la tournée de Genèse dans 1992 avec Lavinia laing. Dans son livre, Lis révèle que son père lui a envoyé des fax quand il était 5 ans au lieu de l’appeler, alors qu’elle ne voulait que entendre la voix de son père.

Mais ce n’était pas tout, son père a également divorcé dans le 2008, comme ça compte Salon de la vanité, du traducteur Orianne Cevey, ce qui l’a amené à Lis un terrible trouble de l’alimentation. “Je ne pouvais pas supporter la douleur et la confusion entourant le divorce de mon père, et j’avais du mal à trouver un équilibre entre l’adolescence et la poursuite de deux carrières d’adultes différentes.”

Pendant ce temps, elle s’est battue contre boulimie et anorexie, et a avoué que “beaucoup de mes insécurités les plus profondes proviennent de ces problèmes avec mon père.” C’est sa mère qui pendant tout ce temps l’a soutenue dans sa poursuite d’une carrière d’actrice, et Lis Elle a catégoriquement refusé de laisser son père appeler un producteur, un agent ou un réalisateur pour la catapulter vers la célébrité.

Comme mentionné ci-dessus, son ascension a été lente, mais peu à peu il a gagné la confiance des producteurs les plus reconnus qui ont immédiatement remarqué son talent. À la fin, elle a pardonné à son père avec un message à la fin de la lettre ouverte avec un pardon et aujourd’hui tous deux entretiennent une relation plus saine en tant que père et fille:

«Nous prenons tous des décisions et bien que je ne trouve aucune excuse pour certains d’entre vous, en fin de compte, nous ne pouvons pas réécrire le passé. J’apprends à accepter vos actions et à exprimer ce qu’elles m’ont fait ressentir. J’accepte et j’honore la tristesse et la colère que j’ai ressenties pour les choses qu’il m’a fait ou n’a pas fait, fait ou ne m’a pas donné.

