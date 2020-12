Lily Collins Elle a brillé en 2020 et est devenue l’une des actrices les plus populaires cette année après le succès de “ Emily in Paris ”, la série Netflix dans laquelle elle joue. Même si elle aime maintenant être au sommet du succès, la femme de 31 ans n’est pas nouvelle dans le monde du théâtre et a travaillé très dur tout au long de sa carrière.

Dans ‘Emily à Paris’, Lily Collins Elle est devenue une icône de la mode après avoir représenté la fashionista désemparée Emily, qui s’installe à Paris à la recherche d’un emploi. Elle s’adapte à sa nouvelle vie, tout en jonglant avec la pression du travail et des relations. De plus, il tombe amoureux de son voisin, qui a une petite amie.

Alors que la participation de Lily Collins dans «Emily à Paris» est exceptionnel, le modèle a également fait partie d’autres grands projets, en venant à être considéré comme la prochaine star émergente du médium. Sa carrière a commencé en 2009 et c’est ainsi qu’elle est apparue pour la première fois en tant que fille adolescente du personnage de Sandra Bullock dans “The Blind Side”.

La série Netflix n’est pas la première comédie romantique de Collins, comme il a joué dans “Love”, “Rosie” et “Stuck in Love”. Dans cette note, nous allons vous dire Les 10 meilleurs films de Lily Collins, selon Rotten Tomatoes.

Lily Collins est la protagoniste de ‘Emily in Paris’, la série à succès Netflix a brillé (Photo: .)

10. «EL MAESTRO DE ENGLÉS» (2013):

Synopsis: La vie d’une enseignante populaire (Julianne Moore) est bouleversée lorsqu’un ancien élève vedette rentre à la maison après une carrière ratée de dramaturge. Ne voulant pas voir le jeune homme abandonner son rêve, il décide de produire sa pièce dans son lycée.

Protagonisée par: Julianne Moore, Michael Angarano, Greg Kincerca, Lily Collins, Nathan Lane, Norbert Leo Butz.

Dirigée par: Craig Zisk.

9. “MIROIR MIROIR” (2012):

Synopsis: Blanche-Neige (Lily Collins), une princesse orpheline, est la souveraine légitime de son royaume, mais une reine diabolique et jalouse (Julia Roberts) envisage de prendre le contrôle. Lorsqu’un prince charmant (Armie Hammer) rejette la reine en faveur de Blanche-Neige, elle fait jeter la princesse dans la forêt pour être dévorée par une bête redoutable. Secourue par une bande de petits voleurs de route, Blanche-Neige promet de reprendre son royaume à la reine perfide et, avec l’aide de ses petits sauveteurs, passe à l’action.

Protagonisée par: Julia Roberts, Lily Collins, Armie Hammer, Nathan Lane, Mare Winningham, Sean Bean

Dirigée par: Tarsem

8. «TOLKIEN» (2019):

Synopsis: En tant que jeune étudiant, JRR Tolkien trouve l’amour, l’amitié et l’inspiration artistique parmi un groupe de pairs marginalisés. Leur fraternité se renforce rapidement alors que Tolkien porte la tempête d’une cour tumultueuse avec Edith Bratt et le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Ces premières expériences de vie ont inspiré l’auteur en herbe à écrire les romans fantastiques classiques “Le Hobbit” et “Le Seigneur des Anneaux”.

Protagonisée par: Nicholas Hoult, Lily Collins, Colm Meaney, Derek Jacobi, Anthony Boyle, Patrick Gibson.

Dirigée par: Dôme de Karukoski

7. “LES RÈGLES NE S’APPLIQUENT PAS” (2016):

Synopsis: La reine de beauté d’une petite ville et baptiste dévouée Marla Mabrey (Lily Collins), sous contrat avec le tristement célèbre Howard Hughes (Warren Beatty), arrive à Los Angeles. A l’aéroport, il rencontre son chauffeur, Frank Forbes. Non seulement son attirance instantanée met à l’épreuve ses convictions religieuses, mais elle défie également la règle numéro un de Hughes: aucun employé ne peut avoir une relation intime avec une actrice contractuelle.

Protagonisée par: Warren Beatty, Lily Collins, Alden Ehrenreich, Annette Bening, Matthew Broderick, Alec Baldwin.

Dirigée par: Warren Beatty.

6. “TED BUNDY: DORMIR AVEC LE TUEUR” (2019):

Synopsis: Une chronique des crimes de Ted Bundy du point de vue de sa petite amie de longue date, qui a refusé de croire la vérité sur lui pendant des années.

Protagonisée par: Zac Efron, Lily Collins, Haley Joel Osment Liz, Kaya Scodelario, John Malkovich, Jim Parsons.

Dirigée par: Joe Berlinger.

Lily Collins est une actrice et mannequin anglo-américaine. Elle est la fille du musicien Phil Collins (Photo: .)

5. “Piégé dans l’amour” (2012):

Synopsis: Un écrivain à succès (Greg Kinnear) tente de renouer avec ses deux enfants (Lily Collins, Nat Wolff) après leur divorce.

Protagonisée par: Greg Kincerca, Jennifer Connelly, Lily Collins, Logan Lerman, Nat Wolff, Patrick Schwarzenegger.

Dirigée par: Josh Boone

4. “LE CÔTÉ BLIND” (2009):

Synopsis: Michael Oher (Quinton Aaron), un adolescent noir sans-abri, a été dans et hors du système scolaire pendant des années. Plus tard, Leigh Anne Tuohy (Sandra Bullock) et son mari, Sean (Tim McGraw), l’accueillent. Les Tuohys deviennent finalement les tuteurs légaux de Michael, transformant à la fois sa vie et la leur. La taille énorme de Michael et ses instincts protecteurs en font une force formidable sur la grille, et avec l’aide de sa nouvelle famille et de son tuteur dévoué, il réalise son potentiel en tant qu’étudiant et joueur de football.

Protagonisée par: Sandra Bullock, Tim McGraw, Quinton Aaron, Jae Head, Lily Collins, Ray McKinnon.

Dirigée par: John lee hancock

3. «JUSQU’À L’OS» (2017):

Synopsis: Ellen est une jeune fille anorexique rebelle de 20 ans qui a passé la majeure partie de son adolescence dans divers programmes de récupération, pour se retrouver à perdre plusieurs kilos à chaque fois. Déterminée à trouver une solution, sa famille dysfonctionnelle accepte de l’envoyer dans un foyer de groupe pour jeunes, dirigé par un médecin non traditionnel. Surprise par les règles inhabituelles, Ellen doit trouver par elle-même comment gérer son problème et essayer de s’accepter.

Protagonisée par: Keanu Reeves, Lily Collins, Alanna Ubach, Liana Liberato, Carrie Preston, Lili Taylor.

Dirigée par: John lee hancock

2. “MANK” (2020):

Synopsis: Les années 1930, Hollywood est réévalué à travers les yeux du scénariste alcoolique et intelligent Herman J. Mankiewicz alors qu’il court pour terminer “Citizen Kane”.

Protagonisée par: Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Tom Burke, Tuppence Middleton, Charles Dance.

Dirigée par: David Fincher

1. «OKJA» (2017):

Synopsis: Pendant 10 années idylliques, la jeune Mija a été le compagnon et le gardien constant d’Okja, un animal énorme et un ami encore plus grand, chez eux dans les montagnes de Corée du Sud. Mais cela change lorsque le conglomérat multinational familial Mirando Corporation emmène Okja et la transporte à New York, où un PDG obsédé par l’image et l’auto-promotion a de grands projets pour l’ami le plus cher de Mija. Sans plan particulier, Mija se lance dans une mission de sauvetage.

Protagonisée par: Seo-Hyun Ahn, Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Giancarlo Esposito, Paul Dano, Lily Collins.

Dirigée par: Joon-ho Bong