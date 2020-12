Créé par Darren Star et avec Lily Collins, “Emily à Paris“Est une série de Netflix qui raconte l’histoire d’un jeune cadre américain qui, grâce à une opportunité d’emploi inattendue, déménage à Paris depuis le bureau principal de Chicago, un voyage à ne pas manquer.

Même si Emilie commence à vivre un rêve pour le romantisme de son destin, bientôt tout est compliqué par le les différences culturelles, les problèmes au bureau, les nouvelles amitiés et les nouvelles romances qui apparaissent dans la série de Netflix, celui qui a reçu de bonnes et de mauvaises critiques presque également.

Si d’un côté les fans d’aventures romantiques trouvent dans la série un portrait amusant de la réalité dans la fiction, la vérité est que pendant un temps le La communauté française a regardé la production américaine avec méfiance, qui a utilisé de nombreux stéréotypes pour ses situations amusantes.

Parmi eux, il y avait aussi un curieux jeu de mots qui ne peut être compris qu’avec la prononciation française du titre de la série, “Emily à Paris». En fait, il y a eu un débat pour savoir si c’était vraiment la prononciation correcte de l’émission et le nom du protagoniste, et finalement Lily Collins a révélé la vérité dans une interview.

LILY COLLINS RÉVÈLE LA BONNE PRONONCIATION D’ÉMILY À PARIS

Lors d’un entretien à “Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon», Le présentateur avait comme invité spécial Lily Collins, à qui il a félicité pour ses récents fiançailles et l’actrice a raconté avec joie comment la demande de main était passée Mexique et l’histoire de la façon dont son petit ami lui a fait ne rien réaliser.

Après cela, Tomber sur Il la félicite à nouveau cette fois pour le renouvellement de “Emily à Paris” Quoi Netflix avait récemment annoncé, faisant remarquer qu’il s’agissait d’un phénomène plateforme de streaming. Cependant, il a trouvé curieux que la même plate-forme ait informé tout le monde qu’elle avait mal prononcé le titre pendant tout ce temps.

Rappel amical Emily à Paris est censée être prononcée avec un accent français alors “ Emily ” et “ Paris ” riment – Netflix (@netflix) 11 novembre 2020

Avec un air de surprise, Emily prononce le titre avec un accent français, confirmant ce qu’elle a dit Netflix dans son Twitter officiel que lorsque cet accent a été utilisé, les mots ‘Emilie‘ et ‘Parisont-ils rimé, complétant la blague susmentionnée que les créateurs ont inventée pour la série télévisée.

Ce à quoi personne ne s’attendait, c’est que l’actrice elle-même avoue ne jamais s’en être rendu compte: «quand on tournait à Paris, on entendait plus souvent des gens nous parler ainsi. Comme nous sommes à Paris, [con] l’accent, j’ai pensé: “ Oh ouais, la rime est mignonne ” Lis. “[Yo] J’ai littéralement oublié. Je suis rentré. Ça n’a jamais été un gros problème. “

«J’avais l’impression de ne faire qu’un avec toutes les autres personnes dans le monde qui l’ont découvert le même jour», dit-elle en riant. Lis. «J’étais comme, ‘Attendez, est-ce que je l’ai mal dit?’ Tout le monde mentionnait le titre comme Emily à Paris et je suis comme, oh mon Dieu, je suis tombé dans le piège! Bien sûr, je suis Emily et même moi je le disais mal », dit-il.

“Emily in Paris” confirme la deuxième saison: tout ce que l’on attend du succès de Netflix (Photo: IG @allmagazine)

En octobre, Lis Il a également fait la une des journaux lorsqu’il a déclenché un débat sur l’âge de son personnage, partageant qu’il pensait que Emilie il venait de terminer ses études universitaires. Cependant, étant donné le CV impressionnant de son personnage, de nombreux fans étaient confus au sujet de ses commentaires. Lis.

Par conséquent, Lis s’est tourné vers son histoire de Instagram d’admettre qu’il avait tort sur l’âge de son personnage, confirmant que Emilie il n’a pas 22 ans. Quoi qu’il en soit, il semble que chaque jour, même l’actrice soit surprise par les nouvelles choses qu’elle découvre sur la série de Netflix qui prépare déjà sa deuxième saison.

Lilly Collins révèle la vraie prononciation de “Emily in Paris” (Photo: Netflix)

VIDÉO RECOMMANDÉE

Bande-annonce de “Emily in Paris”, série de Darren Star sur Netflix

Bande-annonce de “Emily in Paris”, série de Darren Star sur Netflix