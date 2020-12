Mis à jour le 13/12/2020 à 17:04

Lily Collins est le protagoniste de «Emily à Paris», la série à succès Netflix devenue un phénomène sur le petit écran. La fiction créée par Darren Star a rapidement accroché le public et occupé les premières places des plus vues, c’est pourquoi la plateforme de streaming a confirmé qu’elle aura une deuxième saison, bien qu’elle n’ait pas rapporté le nombre total d’épisodes et la date de sortie.

«Emily à Paris» suivez l’histoire de Emily Cooper, ongle charismatique jeune américain qui s’installe à Paris à la recherche d’un emploi. Elle s’adapte à sa nouvelle vie, tout en jonglant avec la pression du travail et les relations personnelles. De plus, il tombe amoureux de son voisin, qui a une petite amie.

La première saison de “Emily in Paris” a été créée le 2 octobre 2020 (Photo: Netflix)

Lily Collins elle est très contente de le succès de la série, cela vous a apporté plus de popularité et de très bonnes expériences. L’actrice s’est entretenue avec Cosmopolitan, où elle a révélé à quel point elle ressemblait à son personnage.

“Je pense qu’Emily est optimiste, très rêveuse et passionnée et j’aime penser que je le suis aussi”, a-t-elle déclaré. Lis sur sa ressemblance avec son personnage. Même si elle a souligné qu’Emily se révèle être beaucoup plus extravertie qu’elle.

Cependant, il y a quelque chose en quoi ils diffèrent. Alors que Emilie elle est accro à Instagram, un peu pour son travail et parce qu’il aime le réseau social, Lily Collins Il dit qu’il ne passe pas autant de temps sur les réseaux sociaux parce qu’il aime mieux la vraie vie.

“Je ne sais pas si je suis aussi professionnelle sur Instagram qu’Emily, pour elle c’est un travail, mais c’est définitivement quelque chose qui m’amuse”, a-t-elle ajouté. Lis.

La deuxième saison de «Emily à Paris» Il arrivera probablement en 2021 mais la date exacte est toujours connue. Rappelons que malgré le succès incontesté de la série, elle a également fait face à de nombreuses critiques valables pour sa description de Paris, la représentation clichée de son protagoniste et un scénario discutable. Cependant, il a réussi à captiver le public.

La série avec Lily Collins raconte l’histoire d’Emily Cooper, une jeune Américaine charismatique qui s’installe à Paris à la recherche d’une opportunité d’emploi (Photo: Netflix)