Mis à jour le 14/11/2020 à 22 h 10

«Emily à Paris», qui a été créée le 2 octobre, est devenue l’une des séries les plus populaires de Netflix. La série mettant en vedette Lily Collins continue d’occuper les premières places des plus vues sur la plateforme de streaming, cependant, elle n’a pas échappé à des critiques.

REGARDEZ ICI: Lucas Bravo: 10 choses que vous n’imaginiez pas sur le beau français d’Emily à Paris

La vérité est qu’il a été si bien accueilli que Netflix confirmé qu’il a été renouvelé par un Deuxième Saison. On s’attend à ce que la comédie télévisée créée par Étoile Darren le tournage débutera l’année prochaine à Paris. Pour l’instant, le nombre total d’épisodes et la date de sortie ne sont pas connus.

«Emily à Paris» Il a fait face à de nombreuses critiques valables pour sa représentation de Paris, le portrait cliché de son protagoniste et un scénario discutable. Cependant, il y a des points positifs à propos d’Emily qui peuvent se démarquer. Le portail Web «Screenrant» répertorie les 5 façons dont Emily s’est avérée une pionnière.

La série avec Lily Collins raconte l’histoire d’Emily Cooper, une jeune Américaine charismatique qui s’installe à Paris à la recherche d’une opportunité d’emploi (Photo: Netflix)

1. GARDEZ VOTRE STYLE AMÉRICAIN: De nombreuses héroïnes de la télévision ont fait l’erreur de modifier toute leur garde-robe lorsqu’elles entrent à Paris parce qu’elles ressentent le besoin de s’intégrer, mais Emily fait un excellent travail en gardant sa garde-robe dans son flair américain. Elle embrasse certains éléments de la mode parisienne dans sa garde-robe de travail, mais pour la plupart, les hauts courts et le manteau vichy crient «Je suis américaine».

2. TROUVEZ DE NOUVELLES FORMULAIRES DE DEPART: La culture de travail parisienne est un peu différente de celle américaine, ils trouvent souvent des moyens d’exprimer leur colère et leurs moqueries, et parfois ils sont carrément désagréables. Comme quand Luc a dessiné un pénis sur la copie d’Emily d’un document officiel simplement parce que c’était contre les règles de l’entreprise que sa société américaine avait inventées. Emily a acheté un éclair en forme de pénis à donner à Luc juste pour clarifier son propos et c’était le plus, “Je m’en fiche si tu es parisienne” qu’elle ait jamais fait.

3. AIDEZ LES MARQUES DE VÊTEMENTS AMÉRICAINS: Contrairement à Carrie Bradshaw, Emily n’abandonne pas sa garde-robe «Made in America» une fois qu’elle entre en France. Sa garde-robe comprend principalement de jeunes marques américaines de RTW locales et des compagnies de croisière new-age basées à New York. Bien que sa garde-robe contienne de nombreuses pièces classiques de Chanel, opter pour des numéros de créateurs américains pour sa garde-robe de travail parisienne est clairement une déclaration audacieuse.

4. JE N’AI PAS APPRIS LE FRANÇAIS AVANT DE PARTICIPER À PARIS: Aussi gentil qu’Emily essaie d’être dans son nouveau lieu de travail, ne pas apprendre le français avant d’aller à Paris a peut-être été un doigt d’honneur pour ses détracteurs. Cependant, comme toute recherche fondamentale sur la ville a pu le suggérer, les Français méprisent les “ étrangers ” qui ne se soucient pas assez d’apprendre leur langue maternelle avant de venir à Paris et Emily le savait définitivement et a juste haussé les épaules. épaules comme un patron.

5. ASSOCIER LE BON CUIR CHANEL: Emily choisit une veste d’automne verte de Chanel et la porte de manière très exigeante et féminine avec une robe imprimée et un foulard de Chanel. Il est également important de noter qu’elle a choisi de porter du cuir dans une galerie d’art arrogante, il était donc vraiment crucial qu’elle le tache correctement sans paraître trop désespérée, et le look d’Emily s’est avéré être assez cosmopolite malgré son style. Américain.

Netflix a confirmé qu’il avait été renouvelé pour une deuxième saison (Photo: Netflix)