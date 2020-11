Emmanuel Dennis sera absent pour le match entre Bruges et le Borussia Dortmund lors de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Le footballeur nigérian a été sanctionné par le club belge pour avoir joué dans une “crise de colère” Que ni l’entraîneur ni l’entité n’ont aimé quoi que ce soit, et qu’ils espèrent que cela ne se reproduira plus, après la punition qu’il a subie aujourd’hui en restant en dehors de l’appel.

24/11/2020

À 16:47 CET

Sergi Graell

Le footballeur de 23 ans a laissé ses coéquipiers sans voix descendre du bus après ne pas l’avoir laissé s’asseoir où il voulait, comme l’explique le média belge Het Laatste Nieuws. Personne du club n’est sorti des rumeurs niant la nouvelle, il est donc entendu que c’est ce qui s’est réellement passé.

Phillipe Clement, entraîneur de Bruges, a expliqué lundi dernier à la veille du match mémorable que son équipe jouera mardi au Signal Iduna Park, qui le joueur avait été expulsé “pour des raisons disciplinaires”, qui, comme nous l’avons vu, n’aimait pas du tout l’entraîneur.

De cette façon, l’équipe belge affrontera la puissante équipe allemande sans l’un de ses buteurs dans cette édition des Champions, comme Dennis a ouvert le score lors de la victoire contre le Zenit (2-1). En championnat, il n’a pas encore réussi à voir le but, mais il est l’un des plus recherchés et avec la plus haute qualité de l’effectif.

Maintenant même, Brujas est troisième du groupe avec quatre points, et pour obtenir un bon résultat contre Dortmund, il pourrait rêver de se qualifier ou au moins de conserver la troisième place pour jouer la Ligue Europa. La Lazio est deuxième avec cinq et les hommes de Favre mènent le groupe avec six points.

Pour Dennis, cela signifiera rater l’occasion de disputer un autre match dans la meilleure compétition européenne, et se faire connaître davantage sur la scène du football, comme il l’a fait il y a un an, en marquant un doublé contre Madrid au Santiago Bernabéu. Alors tu apprendras.