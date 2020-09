Maintenant que Madden 21 est sorti, de nombreux joueurs voudront essayer The Yard, un nouveau mode de jeu de style arcade dans Madden.

The Yard est un ajout intéressant à Madden qui vous permet de jouer à un style de jeu NFL Street. Bien que ce ne soit pas aussi fou que NFL Street, vous pouvez faire des choses dans The Yard telles que plusieurs passes, mettre le ballon dans n’importe quelle position et jouer des deux côtés du ballon.

Lorsque vous ouvrez The Yard pour la première fois, vous remarquerez immédiatement deux emplacements: Lambeau Tailgate et FOB Nico. Il y a cependant quatre emplacements au total. Les endroits cachés sont le port de Miami et le festival de Brandebourg. Nous expliquerons pourquoi ceux-ci sont cachés plus tard.

PLUS: Comment brouiller avec votre QB dans The Yard

Lieux de Madden 21 The Yard

Madden 21 a quatre emplacements dans The Yard au lancement. Bien qu’EA Sports ait promis plus d’emplacements à l’avenir.

De EA Sports:

Chacun de ces endroits présente des défis uniques que vous pouvez relever. Par exemple, chez FOB Nico, vous effectuerez des exercices à entraînement unique avec changement de position sur le terrain, ou à Miami, vous ferez face à des situations de premier et de but. Ces emplacements peuvent également modifier la durée du Pass Rush Timer. À l’avenir, qui sait quelles règles nous établirons pour les futurs emplacements. … Au cours de la saison Madden, nous lancerons de nouveaux prototypes pour que vous puissiez passer au niveau supérieur, de nouveaux emplacements à défier et de nouvelles légendes, icônes et stars de la NFL pour rejoindre votre équipe.

Entrons dans chacun des emplacements de The Yard.

Hayon Lambeau

(EA Sports) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/66/5/lambeau-tailgate-ftr_1i155erzibrjp1w8rqhbmxcj9i.png?t=1325059652&w=500&quality=80

Lambeau Tailgate est assez simple. Cet emplacement est situé juste à l’extérieur du champ Lambeau. Dans cet endroit, vous jouerez contre les meilleurs joueurs des Packers. Dans votre équipe sera votre joueur prototype avec les stars de la NFL des rivaux des Packers. Les joueurs des Bears, Vikings et Cowboys rempliront la liste de l’utilisateur.

Événements Lambeau Tailgate

CheeseheadsLeap of FaithLe Gros Fromage

Règles du hayon Lambeau

Minuterie de réussite: 4 secondes Minuterie de pointe de passage: 1 seconde OT: Collège modifié

FOB Nico

(EA Sports) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/e/22/fob-nico-ftr_e2zqv7vbuju81cxgirvxolsep.png?t=1325059652&w=500&quality=80

FOB Nico signifie Forward Operating Base. Selon EA Sports, son emplacement est classé. Cet emplacement est essentiellement conçu pour représenter une base militaire où les membres des forces armées peuvent prendre du temps et jouer au football. Cet endroit a deux événements simples où vous pouvez essentiellement apprendre à jouer à l’attaque ou à la défense.

Événements FOB Nico

Boot Camp: OffenseBoot Camp: DéfenseSquad Up: OffenseSquad Up: Défense

Règles FOB Nico

Minuterie de réussite: 4 secondes Minuterie de passage: 1 seconde OT: Collège modifié

Port de Miami

(EA Sports) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/a3/48/miami-port-ftr_1e713na8vk17g1d018yt4ycnmu.png?t=1325058620&w=500&quality=80

Le port de Miami est un endroit qui ne vous sera pas disponible au tout début. C’est le premier des deux emplacements déverrouillables. La grande différence avec cet emplacement est le changement de règle. Au lieu de pouvoir assembler quelques disques en attaque, vous vous retrouvez simplement avec une situation de 1er et d’objectif. Si vous ne pouvez pas obtenir un touché en quatre matchs, vous feriez mieux d’être bon en défense.

Comment débloquer le port de Miami dans The Yard dans Madden 21

EA Sports n’a rien publié qui indique explicitement comment déverrouiller le port de Miami. La théorie courante est que vous devez terminer les événements dans Lambeau Tailgate et FOB Nico. Chaque événement vous fournira un score minimum nécessaire, et il vous suffit de franchir ce seuil. Cela est assez simple car les règles de l’événement rendent presque impossible de ne pas dépasser le score minimum requis. Une fois que vous avez fait cela, le port de Miami devrait être déverrouillé.

Événements du port de Miami

La fête

Règles du port de Miami

Minuterie de pointe et GoalPass: 1 seconde Minuterie de passe: 4 secondesOT: Collège modifié

Festival de Brandebourg

(EA Sports) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/6b/bc/brandenburg-festival-ftr_1njtqbi63kmx41ezd8b1uyexfn.png?t=1325059652&w=500&quality=80

Cet emplacement est situé à Berlin, en Allemagne et comprend la porte de Brandebourg. C’est l’un des endroits les plus difficiles à jouer car il présente les meilleurs joueurs. Les événements vous font affronter les six meilleures équipes de la NFC, les six meilleures équipes de l’AFC et les six équipes composées des meilleurs joueurs de la NFL. Il y a aussi un changement de règle majeur où vous ne pouvez pas précipiter le passeur pendant trois secondes, une énorme différence par rapport à la règle de précipitation de 1 seconde dans les autres endroits.

Comment débloquer le Festival de Brandebourg dans The Yard à Madden 21

EA Sports n’a rien publié qui explique comment débloquer le Festival de Brandebourg. Cependant, un utilisateur de Reddit affirme que vous devez marquer un touché dans Squad Up Defense, qui est disponible dans FOB Nico. C’est difficile à faire car cet événement ne vous donne qu’un seul entraînement en défense à chaque fois que vous l’essayez, et marquer un touché en défense est difficile à faire quel que soit le mode de jeu dans lequel vous jouez.

Événements du Festival de Brandebourg

Festival de Brandebourg NFCFestival de Brandebourg AFCFestival de Brandebourg NFL

Règlement du Festival de Brandebourg

Disques: 1 de chaque Minuterie de passage: 4 secondes Minuterie de pointe de passage: 3 secondes OT: Collège modifié

Futurs emplacements dans The Yard

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Madden 21 n’a que quatre emplacements dans The Yard au lancement. Cependant, EA Sports prévoit de publier plus d’emplacements à l’avenir, et nous vous tiendrons au courant lorsqu’ils le feront.