Tout au long de ce marché passager achevé en Europe, Lautaro Martínez avait l’air fort d’aller à Barcelone et d’être un partenaire de Lionel Messi, avec qui il est un duo offensif dans l’équipe nationale argentine dirigée par Lionel Scaloni. Cependant, en raison des complications économiques de l’équipe culé et de la négociation frustrée avec l’Inter, l’ancien attaquant du Racing a fini par rester à Milan.

Demain, l’équipe dirigée par Antonio Conte, se rendra au Shakhtar Donetsk en Ukraine pour la deuxième date du groupe B de la Ligue des champions. Le ‘Toro’ a donné une conférence de presse et évoqué son présent: “Je travaille tous les jours pour gagner et m’améliorer, je suis heureux d’être à l’Inter. A propos de mon avenir? Demain, je ne sais pas ce qui va se passer mais je veux laisser ça au club. le plus élevé possible », a-t-il déclaré.

Dans le même ordre d’idées, il a déclaré: «Je suis heureux ici et je remercie les fans pour toute leur affection, ainsi que tous ceux qui travaillent au club. La vérité est que Lautaro Martínez a un contrat jusqu’en 2023 avec la distribution italienne, mais il n’est pas certain qu’il restera jusqu’à la fin.

Samedi dernier, l’Inter a battu Gênes 2-0 sur la route, mais l’attaquant né à Bahia Blanca était en colère d’être remplacé. A ce propos, il a déclaré: “Je me suis mis en colère parce que je n’ai pas joué comme je le voulais. L’émotion du moment déclenche parfois certaines réactions. Aujourd’hui, je suis heureux et prêt à jouer de mon mieux.”