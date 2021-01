VIVRE Bouche contre. Les saints ils jouent EN DIRECT et EN LIGNE via ESPN 2 et Facebook Watch: voici les horaires et les chaînes pour VOIR GRATUITEMENT et STREAM LIVE le match pour les demi-finales du Copa Libertadores 2020, du stade La Bombonera. Le match est prévu à 5h15 l’après-midi (heure péruvienne) et à 7h15 l’après-midi (heure argentine) et sera diffusé sur les signaux ESPN et DirecTV pour l’Amérique latine.

Depor.com vous offrira la plus complète minute par minute de toutes En direct avec les buts, cartons jaunes et rouges, statistiques et autres incidents. Soyez également accro à la transmission et à la narration des profils Twitter du Boca et Santos.

Bouche vs. Santos: horaires des matchs et chaînes

Argentine | 19:30 | ESPN

Uruguay | 19:30 | ESPN

Pérou | 17h30 | ESPN

Colombie | 17h30 | ESPN

Equateur | 17h30 | ESPN

Mexique | 14h30 | ESPN

Boca et Santos visent à revivre des duels comme ceux qu’ils ont tenus lors de la finale de 1963, lorsque le ‘Peixe’ dirigé par Pelé a été créé à Buenos Aires, et en 2003, l’année où le ‘xeneize’ de Carlos Bianchi a remporté la autorité.

Boca tentera d’étirer ses statistiques favorables lors des matches contre ses rivaux brésiliens. Il compte 17 victoires sur 20 centres contre des adversaires, dont la phase à élimination directe contre l’Inter de Porto Alegre, qu’il a battu aux tirs au but (5-4), tandis qu’en quarts de finale il a éliminé son compatriote Racing (0- 1 à l’extérieur et 2-0 à domicile).

Obsédé par le record d’Independiente, le meilleur vainqueur des titres Libertadores avec 7 couronnes, Boca avec 6 trophées dans ses vitrines, vient du dessin du “ superclassique ” argentin avec River 2-2 dans un affrontement qui a révélé les Auriazules en équipe. Sharp et dangereux en dépit d’être surpassé en termes d’occupation et de développement.

Santos est passé avec juste assez en huitièmes de finale, contre la Liga équatorienne de Quito pour les buts à l’extérieur, et en quarts de finale, il a rendu un compte rendu sans excuse du Porto Alegre Gremio (1-1 et 4-1) pour renforcer ses aspirations.

Le visiteur arrive concentré sur la Coupe après avoir cédé du terrain au Brasileirao, où il occupe la huitième marche du tableau, et avec une semaine de repos qui lui a permis de se préparer de manière idéale.

«Nous avons très bien travaillé, ce fut une semaine d’activités très intense et concentrée uniquement sur Boca. Nous avons vu des vidéos d’eux tous les jours et nous sommes prêts à les affronter », a déclaré le défenseur Luan Peres.

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE