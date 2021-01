VIVRE Bouche et Les saints jouez EN DIRECT et EN LIGNE via ESPN et Facebook Watch: voici les horaires et les chaînes pour VOIR GRATUITEMENT et STREAM LIVE match pour la deuxième étape des demi-finales de Copa Libertadores 2020, du stade Vila Belmiro. Le match est prévu ce mercredi 13 janvier à partir de 19 h 15 (heure locale) et sera diffusé par les signaux ESPN et Facebook Watch pour l’Amérique latine.

Depor.com vous offrira la plus complète minute par minute de toutes En direct avec les buts, cartons jaunes et rouges, statistiques et autres incidents. Soyez également accro à la transmission et à la narration des profils Twitter du Boca et Santos.

Pour Boca Juniors, un match nul avec des buts contre Santos suffit à se battre pour leur septième Libertadores, avec lequel ils égaleraient Independiente de Avellaneda en tant que premier vainqueur du tournoi américain.

Bouche vs. Santos: horaires des matchs

Pérou | 17:15

Colombie | 17:15

Equateur | 17:15

Argentine | 19:15

Chili | 19:15

Uruguay | 19:15

Sans un match spectaculaire, mais avec la force de leurs individualités et un entraîneur sagace comme Miguel Ángel Russo, les Xeneizes débarquent au Brésil après s’être qualifiés pour la finale de la Coupe Maradona en Argentine samedi.

Avec l’effectif complet, motivés par la possibilité de devenir deux fois champions d’Argentine et confiants parce qu’ils sont à peine tombés dans l’un des cinq duels auxquels ils ont été confrontés en tant que visiteurs des Libertadores, les Argentins auraient une nouveauté par rapport au onze du match aller.

Jorman Campuzano, axe défensif du milieu de terrain, est soulagé d’une blessure musculaire et serait un joueur de premier but. Le milieu de terrain colombien formerait à nouveau un duo avec Nicolás Capaldo, dans un bloc qui servira de remplaçant à Eduardo Salvio, Sebastián Villa, Franco Soldano et Carlos Tevez à l’offensive.

«Ce groupe est très bon, dans la tête, principalement. Il y a aussi beaucoup de demande physique et mentale que nous avons, parce que nous avons toujours l’obligation d’atteindre la finale, au moins », a assuré Russo.

Bien que l’histoire illumine Santos, Boca a aussi des cartes à montrer. Il a élevé son dernier Libertadores en 2007 avec Russo comme entraîneur. Ainsi, les albinegros sont restés en demi-finale.

Santos veut une autre Copa Libertadores

Dans le mythique Maracaná, où se jouera la finale des Libertadores-2020, Pelé a cimenté le double championnat continental de Santos. Le rival de ce jour-là en 1963 est le même que Peixe tentera de battre ce mercredi pour revenir à Rio: le puissant Boca Juniors.

Le 4 septembre 1963, Santos de Pelé, Coutinho et Gilmar battent Boca 3-2 au Maracana. Le retour de la finale de ce Libertadores, sept jours plus tard, à domicile argentin, était une nouvelle victoire (2-1) avec un but d’O Rei. Et c’étaient les seconds libérateurs du cabinet.

Près de soixante ans plus tard, une nouvelle génération, dirigée par Alexi Stival “Cuca”, vise à faire de Peixe le premier quadruple champion des Libertadores (il était aussi champion en 2011) avec le temple sud-américain, où le 30 janvier le final, en tant que témoin.

Le rival sera le vainqueur du duel Palmeiras-Rivière, qui se réglera ce mardi à Sao Paulo, les Argentins tentant l’exploit de dépasser le 0-3 que les Brésiliens leur ont offert la semaine dernière à Avellaneda.

