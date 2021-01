VOIR EN DIRECT Manchester United contre. Manchester City TV EN DIRECT et EN LIGNE via ESPN 3 et ESPN Play: suivez ce mercredi Transmission et Minute by Minute LIVE et LIVE pour les demi-finales de la League of England Cup (Carabao Cup) entre les deux rivaux de la ville de Manchester. Le match débutera à 14 h 45 (heure péruvienne) depuis le stade Old Trafford. Depor. com vous propose les incidents, les histoires, les objectifs et les meilleurs jeux de Manchester United vs. Manchester City LIVE pour toute l’Amérique latine.

Manchester United balaie l’Angleterre depuis début novembre: les “ Red Devils ” sont invaincus en Premier League depuis la huitième date et ont fait mordre la poussière à Everton en quarts de finale de la Coupe de la Ligue (2-0), ajoutant 9 victoires et deux nuls en onze matchs.

Mais il ne suffira peut-être pas de faire oublier l’élimination de la Ligue des champions après les deux derniers matchs catastrophiques de phase de groupes (défaites 3-1 à domicile contre le PSG et 3-2 à Leipzig), bien que Manchester United le soit. près de remporter son premier trophée sur le sol anglais depuis sa victoire en Coupe de la Ligue 2017.

Il faudra pour cela éliminer d’abord Manchester City, avant la finale le 25 avril à Wembley contre le vainqueur du duel entre Tottenham ou Brentford (2e division).

Manchester United contre Manchester City: horaires des matchs

14 h 45 – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis (Miami)

15h45 – Venezuela, Bolivie

16h45 – Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay, Brésil

19 h 45 – Royaume-Uni

20h45 – Espagne, Allemagne, Italie, France

Ole-Gunnar Solskjaer, dont l’équipe est co-leader du Premier avec Liverpool, ne pourra pas compter sur l’attaquant uruguayen Edinson Cavani pour ce derby, qui purgera l’un des trois matches avec lesquels il a été suspendu pour ses propos jugés racistes.

Mais si l’entraîneur norvégien est privé d’un de ses buteurs lors de la victoire en quart de finale contre Everton, son homologue de Manchester City Pep Guardiola devra faire un onze sans six de ses partants habituels.

Les “ citoyens ” sont décimés par la pandémie de coronavirus, qui a touché Kyle Walker, le Brésilien Gabriel Jesus et les Espagnols Ferran Torres et Eric García.

Même si cela ne les a pas empêchés de s’imposer sur le court de Chelsea (3-1) dimanche et de se placer à la cinquième place, avec un match de moins que les deux leaders.

City est particulièrement bon à la Carabao Cup, le nom officiel de la Coupe de la Ligue (ancienne Capital One), dont les trois dernières éditions ont été remportées par les “ Citizens ”, et qui n’ont pas perdu dans cette compétition depuis 2016.

United et City se sont déjà vus l’année dernière en demi-finale. Les «Citizens» ont gagné 3-1 au match aller à Old Trafford, et bien qu’ils aient perdu 1-0 au match retour, ils ont scellé leur chemin vers la finale.

Avec des informations de l’.

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER