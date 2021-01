Regarder Velez contre. Lanús EN DIRECT et EN DIRECT via DirecTV Sports: suivez ce mercredi EN LIGNE et TRANSMISSION GRATUITE EN DIRECT pour les demi-finales du Coupe d’Amérique du Sud 2020 du stade José Amalfitani. Le match entre Vélez et Lanús aura lieu à 19h30 (heure péruvienne) et 21h30 (heure argentine), via le signal DirecTV et DirecTV Go. Depor.com Il vous propose minute par minute et les incidents du jeu.

Entre le ‘Fortín’, champion des Libertadores en 1994 et trois fois demi-finaliste dans la Sudamericana, et le ‘Granate’, vainqueur de la Sudamericana 2013 et finaliste des Libertadores 2017, un finaliste argentin émergera.

Velez Il sort d’un poids lourd en quarts de finale avec une victoire épique 3-2 sur l’Universidad Católica à Santiago, ce qui lui permet de renverser la série après avoir perdu 2-1 à Buenos Aires.

Lanús Il a également laissé de côté une référence en quarts de finale, en éliminant un historique des coupes comme Independiente, avec un nul 0-0 à domicile et une victoire 3-1 sur la route pour confirmer son statut de candidat.

Velez vs. Lanús: horaires des matchs

19h30 – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis (Miami)

20h30 – Venezuela, Bolivie

21h30 – Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay, Brésil

01h30 le jeudi – Espagne, Allemagne, Italie, France

Loin à la fois de la lutte pour le titre de la Coupe Maradona dans le football local, Lanús a sauvé tous ses titres et a joué avec plusieurs jeunes joueurs lors du match nul 1-1 du week-end dernier contre le Patronato de Paraná, tandis que Vélez, avec une formation mixte, il s’impose en tant que visiteur des Newell’s Old Boys (1-0).

«J’ai essayé de donner à tout le monde des minutes pour jouer. Nous avons obtenu les trois points et cela nous place là-haut. C’est une excellente nouvelle que tous les footballeurs trouvent leur meilleure forme. C’est une récompense pour le travail individuel et en groupe », a expliqué Mauricio Pellegrino, entraîneur de« Fortín »après la victoire à Rosario.

Le champion de la Copa Sudamericana jouera la Recopa Sudamericana 2021 contre le champion des Libertadores 2020 et obtiendra une place en phase de groupes de Libertadores 2021.

Velez vs. Lanús: alignements possibles

Vélez: Lucas Hoyos – Tomás Guidara, Lautaro Giannetti, Luis Abram, Francisco Ortega – Federico Mancuello, Ricky Álvarez ou Pablo Galdames – Ricardo Centurión, Thiago Almada et Lucas Janson – Cristian Tarragona ou Juan Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.

Lanús: Lautaro Morales – Braian Aguirre, Guillermo Burdisso, Alexis Pérez et Alexandro Bernabei – Facundo Quignón, Tomás Belmonte – Pedro De la Vega, Nicolás Orsini et Lautaro Acosta – José Sand. DT: Luis Zubeldia

