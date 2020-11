Ligue espagnole



En Espagne, ils n’oublient pas James: ils le mentionnent pour critiquer Zidane



Juan Pablo Arévalo 9 novembre 2020, 16h23

Dans l’éditorial d’El Chiringuito, Josep Pedrerol a regretté que l’entraîneur du Real Madrid préfère Isco.

En Espagne, il semble que James Rodríguez ne soit pas facilement oublié. Malgré le fait qu’il ne soit plus un joueur du Real Madrid, et qu’il se rétablisse dans le football à Everton en Angleterre, son empreinte au Real Madrid a été marquée, et il est raté dans ces moments de crise sportive que connaît le club des Merengue.

L’entraîneur Zinedine Zidane est au centre des critiques, car il n’a pas été en mesure de trouver de la cohérence dans l’équipe et a perdu des matchs en jouant mal. De plus, il est attaqué pour avoir laissé partir des footballeurs qui pourraient donner un coup de main pour le moment, préférant ses caprices et étant têtu pour constituer l’équipe.

L’une des critiques les plus sévères de la presse espagnole a été faite par Josep Pedrerol, animateur de l’émission «El Chiringuito». Le journaliste a reproché à Zidane la défaite 4-1 contre Valence ce week-end, laissant même en l’air que l’Argentin Mauricio Pochettino serait son remplaçant; mais il a attaqué «Zizou» pour sa façon de juger les joueurs qu’il a eu, y compris James.

«Il a décidé de se passer de Reguilón et de parier sur Marcelo; expulser James et rester avec Isco; Il a demandé à signer Jovic, il a donné Bale à Mourinho. Beaucoup d’erreurs et un pari aveugle pour les joueurs qui ne le méritent pas », a commenté Pedrerol dans son éditorial.