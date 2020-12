Barcelone vs. j’ai soulevé Ils jouent en direct et en direct: vérifiez les horaires et les chaînes du match ONLINE TV LIVE par date LaLiga Santander 2020 qui se jouera ce dimanche 13 décembre au stade Camp Nou. Le match est prévu à 3 heures de l’après-midi (heure locale) et sera diffusé dans toute l’Amérique latine grâce aux signaux de DirecTV Sports et SKY Sports Mexico. Suivez ici la TRANSMISSION OFFICIELLE avec tous les détails de l’événement: statistiques, buts, tableau de bord mis à jour, déclarations et bien plus encore.

Depor.com Il vous offrira la minute par minute la plus complète de tous les LIVE et LIVE avec les buts, cartons jaunes et rouges, statistiques et autres incidents. Adoptez également la transmission et la narration des profils Twitter de Barcelone et de Levante.

Barcelone est en 9e position du classement, à douze points du leader, l’Atlético de Madrid, et mardi, ils ont été battus 3-0 par la Juventus en Ligue des champions, reléguée à la deuxième place de leur groupe. La crise au Camp Nou est totale.

Barcelone vs. Levante: horaires et chaînes

Mexique – 14h00 – SKY Sports

Pérou – 15h00 – DirecTV Sports / DirecTV GO

Colombie – 15h00 – DirecTV Sports / DirecTV GO

Équateur – 15h00 – DirecTV Sports / DirecTV GO

Argentine – 17h00 – DirecTV Sports / DirecTV GO

Chili – 17h00 – DirecTV Sports / DirecTV GO

Espagne – 21h00 – Movistar LaLiga

Barcelone vs. Levante sont mesurés à la date 13 de LaLiga Santander. (Photo: .)

Lors du match précédent, l’entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, a expliqué que “ce n’est pas vrai que l’équipe veut changer le système de jeu”, après cette semaine, certains médias ont publié que les joueurs ne sont pas à l’aise avec le 4-2-3-1.

«Si c’était le cas, je devrais le savoir car je les vois tous les jours et leur parle. Et ils ne m’ont rien dit à ce sujet », a souligné, en ce sens, l’entraîneur néerlandais lors de la conférence de presse précédant le match contre Levante ce dimanche.

Il a également rappelé que Barcelone “est l’équipe de la Ligue qui crée le plus de chances de marquer et c’est aussi grâce au système, mais nous manquons d’efficacité”, a-t-il déclaré.

En revanche, l’entraîneur néerlandais a souligné que “ces derniers temps, l’équipe a été irrégulière, mais n’a pas atteint le fond” après les deux dernières défaites contre Cadix et la Juventus.

«Nous devons être réalistes. Une grande équipe comme la Juventus peut vous battre. Nous devons améliorer certains détails qui nous feront gagner des matchs », a-t-il ajouté.

L’entraîneur de l’équipe du Barça a également évoqué sa situation d’entraîneur de la première équipe: «Je vais bien parce que je suis à l’aise, mais je ne suis pas satisfait de notre carrière en championnat. En attendant l’arrivée d’un nouveau président en janvier, nous travaillons à améliorer les choses et à donner une place importante aux jeunes joueurs ».

