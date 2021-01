Un autre triplé de l’attaquant marocain Youssef En-Nesyri, le deuxième de la saison et avec lequel il ajoute déjà douze tellement dans LaLiga pour grimper au sommet du tableau des buteurs, a donné trois points à Séville (3-0) qui valent la peine d’entrer dans le zone ‘Champions, tandis que le Cadix ralentit dans sa progression.

L’équipe sevillista a débloqué le réseau défensif Cadista dans la dernière ligne droite de la première partie et dans la seconde, avec un autre coup de la part de l’attaquant marocain, ils ont condamné le choc joué ce samedi au stade. Ramón Sánchez Pizjuán, de la vingtième journée de LaLiga Santander et dans laquelle Cadix a vraiment cherché le but local alors que le score était déjà très défavorable.

L’équipe de Séville a affronté le match avec la possibilité d’attaquer les positions des “ champions ” après il Villarreal n’ira pas au-delà de l’égalité dans le champ inférieur de Huesca, mais il a trouvé une formation, le Cadix, qui se débrouille très bien à son retour dans l’élite et qui en tant que visiteur a de très bons chiffres.

Cadix, déjà “ libérée ” de la Copa del Rey après avoir été éliminée la semaine dernière sur le terrain de Gérone (2-0), est très concentrée pour maintenir dans ce deuxième tour de championnat une ligne similaire à celle du premier et passer en douceur.

Les sévillistes, en revanche, ont un horaire beaucoup plus serré entre la Liga, la Ligue des champions et la Coupe, cette dernière compétition dans laquelle mercredi prochain ils accueillent Valence en huitièmes de finale, ce qui n’a pas été un obstacle pour leur entraîneur, Julen Lopetegui, à mettre un “ onze ” sur le terrain très fréquent, uniquement avec l’absence du centre brésilien Diego Carlos, affecté par le COVID-19.

L’entraîneur des cadistas, Álvaro Cervera, avait une avance avec le Hondurien ‘Choco’ Lozano et Álvaro Negredo, qui revenait à Sánchez Pizjuán pour la première fois après sa fructueuse étape en tant que joueur de Séville, et a placé Marc Baró sur le côté gauche, lui donnant l’opportunité de faire ses débuts en LaLiga Santander après avoir déjà joué avec la première équipe de la Coupe.

L’équipe visiteuse n’est pas venue les voir venir et, en plus de leur sérieux défensif habituel, ils ont également montré la volonté de se rapprocher du but défendu par le Marocain Yassine Bono lorsqu’il a réussi à arracher le ballon au milieu de terrain.

Cette disposition des jaunes a forcé le rival à bouge beaucoup la balle pour trouver les trous où déborder et se mettre en situation de but devant le gardien argentin Jeremías Ledesma, qui a regardé les minutes passer sans trop de soucis, à part quelques tentatives à En-Nesyri et au centre français Jules Koudé.

Mais la patience du Séville a eu son prix et dans une action de Jesús Fernández ‘Suso’, avec le ballon repoussé par la tension d’un poteau, En-Nesyri a été attentif à ouvrir le score après 35 minutes de jeu.

N’ayant pas le temps de vérifier la réaction de Cadista, le mêmes protagonistes étaient dans le 2-0 quatre minutes plus tard, lorsque Suso a pris un coup franc et que l’attaquant marocain, tête la première, a de nouveau battu Ledesma pour son 11e but cette saison.

En seconde période, Séville a joué avec le tableau de bord en faveur contre un adversaire qui aurait dû avoir un leadership plus offensif mais qui avait du mal à prendre les commandes du match, au point que les locaux étaient plus proches de la zone de visite que l’inverse.

Álvaro Cervera a emmené Jairo Izquierdo sur le terrain pour donner plus de profondeur à son équipe, mais celui qui a frappé à nouveau était l’équipe de Lopetegui, dans une confusion défensive de Cadix dans laquelle à nouveau En-Nesyri a été très attentif à marquer avec une tête.

Même le Marocain a eu un quatrième but annulé peu de temps après en raison d’un hors-jeu très serré qui a été examiné par le VAR, mais qui a donné une idée que Cadix était quelque peu assommé jusqu’à ce que Marc Baró, Negredo et Choco Lozano soient effrayés par première fois dans le match contre Bono.

De là à la fin, Cadix est allé sans complexes vers le but rival contre un Séville qui cherchait à faire passer les minutes en douceur pour attacher un triomphe qu’ils avaient réalisé.

Fiche technique:

3 – Séville: Liaison; Jesús Navas (Aleix Vidal, m.77), Sergi Gómez, Koundé, Acuña; Fernando (Gudelj, m.46), Óliver Torres (Idrissi, m.85); Suso (Munir, m.77), Rakitic (Joan Jordán, m.65), Ocampos; et En-Nesyri.

0 – Cadix: Ledesma; Iza Carcelén, Juan Cala, Alcalá, Marc Baró; Fali, Jonsson (Jairo, m 59), Álex Fernández (Garrido, m 81), Salvi Sánchez (Alberto Perea, m 46); Lozano (Nieto, m.81) et Negredo (Malbasic, m.81).

Buts: 1-0, M.35: En-Nesyri. 2-0, M.39: En-Nesyri. 3-0, M.62: En-Nesyri.

Arbitre: Guillermo Cuadra Fernández (Comité des Baléares). Il a averti les visiteurs Alcalá (m.37), le deuxième entraîneur Cadista, Roberto Perera (m.39), Salvi Sánchez (m.45) et Juan Cala (m.80), et le local Gudelj (m.94).

Incidents: Match de la vingtième journée de LaLiga Santander joué au stade Ramón Sánchez Pizjuán à huis clos.