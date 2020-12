▲ Mikel Arriola a affirmé que si une équipe ne parvient pas à atteindre l’équilibre financier, elle peut mettre l’ensemble de la compétition en danger.Photo @LigaMx

Marlene Santos Alejo

Journal La Jornada

Mercredi 9 décembre 2020, p. a10

Mikel Arriola, président exécutif de la Liga Mx en janvier prochain, a reconnu la tendance actuelle des équipes à baisser les salaires des footballeurs lors du renouvellement de contrats. Il a souligné son intention de chercher à élever le niveau académique des joueuses et de soutenir la ligue féminine. Les filles sont un tourbillon, ça m’étonne de voir comment leur jeu a évolué; Je vais faire de mon mieux pour ne pas les ralentir, mais pour les accélérer, a-t-il déclaré.

Il a mentionné que les équipes ont perdu un tiers ou même deux de leurs revenus en raison de la pandémie parce qu’il n’y a pas de revenus du box-office, des fournitures, etc. Nous sommes plongés dans une crise économique, avec une contraction de la consommation, des investissements et des dépenses dans le pays. Le PIB lui-même (produit intérieur brut) va enregistrer une contraction historique et les contrats sont en cours de réajustement dans l’ensemble de l’économie. Il ne serait donc pas étrange que dans le football, des ajustements soient également apportés.

Il a souligné que nous devons comprendre que nous ne vivons pas avant Covid 2019, sans en 2020, et comprendre également qu’au cours des 20, 25 dernières années, les contrats de joueurs n’ont fait qu’augmenter. Le football n’échappe pas à la situation, et il est également très probable qu’il se rétablisse plus tard. Ce que je pense, c’est que nous devons le faire ajuster en fonction de l’offre et de la demande, et ne pas mettre de limite artificielle, a-t-il expliqué dans une interview à La Jornada.

Une attention particulière aux forces de base

Il a souligné d’une manière particulière qu’il recherchera une attention particulière aux forces de base, non seulement dans le sport, mais aussi dans le monde universitaire. “Le meilleur exemple est l’Expansion League, les clubs sont soutenus financièrement en permettant aux joueurs mexicains de faire leurs débuts, mais il est également important que le footballeur ait de la compétition, qu’il ne se sente pas à l’aise.

«Ensuite, il arrive que vous les débutiez, que vous obteniez les gros contrats et à 18, 19 ans, la chute vient parce qu’ils ne se sont pas disciplinés, qu’ils n’avaient pas d’incitatifs, et là beaucoup de talent et d’investissement des clubs sont perdus. Il faut donc accompagner cet investissement, qui constitue l’un de mes objectifs: la construction intégrale du joueur.

Similaire à ce que Pumas a fait: que le joueur U-15 soit dans le niveau scolaire correspondant, qu’il continue au lycée et arrive à l’université à partir de l’U-17, car ce que nous projetons à moyen terme est de changer le profil du joueur mexicain. De cette façon, vous aurez une meilleure entrée sur le marché étranger, une sélection et de plus grandes opportunités de croissance dans votre propre pays. Il faut structurer de manière transversale avec le meilleur modèle.

Il a reconnu: Premièrement, je dois générer la conviction que c’est une bonne idée, qu’il existe des preuves dans d’autres pays que cela fonctionne; L’objectif est de réaliser un changement fondamental chez le joueur … Cela va changer la perspective de réussite pour le joueur lui-même, les clubs et le football en général, a-t-il expliqué.

Équilibre financier

Interrogé sur la question de savoir si certains cas, comme La Maquina et Tiburones Rojos, ont terni l’image du football organisé et les ont placés sous le contrôle des autorités fiscales, il a admis: «L’affaire Veracruz a créé un précédent; Nous nous sommes rendu compte que si une équipe n’atteignait pas l’équilibre financier, cela pouvait mettre en péril toute la compétition.

«Lorsque les dettes s’accumulent, vous ne pouvez pas remplir les contrats et la paie, cette équipe s’arrêtera et cela signifie mettre en danger les autres responsables. Cela a conduit à une bonne mise en œuvre du contrôle économique dans la Ligue d’expansion; Cela implique également qu’au lieu d’éviter le problème, Enrique Bonilla s’est adressé non seulement à l’Unité de renseignement financier (UIF), mais aussi à l’antitrust. La question des transferts a finalement été résolue, le gentlemen’s agreement et le projet ont déjà été éliminés.

Il y a trois choses: un rapprochement avec les autorités sur la base d’un accord avec la CRF, un respect total et complet de l’exécution de la Commission fédérale de la concurrence et un engagement a été pris pour que les équipes aient un contrôle financier afin que cela ne soit pas généré. genre de risques, expliqua-t-il.

Concernant la coutume des chefs d’équipe d’acquérir des joueurs étrangers à un prix qui gonfle lors de leur inscription au Mexique, il a ajouté: Je crois que chaque jour le secteur financier est soumis à plus de contrôles, plus de verrous. Je pense que la FIFA est également préoccupée par ce qui se passe en ce qui concerne les représentants des équipes ou les commissaires des joueurs. Les distorsions de l’intermédiation peuvent être réduites au maximum et ces ressources conduisent à un investissement dans les forces de base.

Il s’est dit convaincu que l’intégration avec le football nord-américain permettra d’augmenter en volume, en taille et en échelle, les sources de revenus du football mexicain de manière très considérable et cela cédera la place à un meilleur contrôle économique.

Interrogé sur la manière de rechercher l’intégration avec la MLS sans avoir résolu la grande disparité des budgets des équipes, puisque des équipes très puissantes telles que Monterrey et Tigres coexistent, et d’autres, comme Atlas, Puebla ou Querétaro, qui survivent sans doute à peine, Arriola Il a répondu: «Pour équilibrer les forces entre petits, moyens et grands, il faut d’abord générer des ressources supplémentaires en exploitant mieux les actifs, en les distribuant aux équipes elles-mêmes afin qu’elles puissent les réinvestir.

«Et l’autre partie de la stratégie est l’internationalisation, car nous parlons là du fait que si nous accédons au marché américain, nous pourrons augmenter les sources de revenus en taille et en échelle jusqu’à la Liga Mx, et avec cela, faire un pas vers un meilleur contrôle économique et plus de professionnalisation au niveau de l’entreprise, car c’est ce qu’exigeront de nouveaux investisseurs et partenaires potentiels.

Concernant la situation engendrée par le contrat avec la société américaine Soccer United Maketing (SUM), qui oblige Tri à jouer presque exclusivement dans le pays voisin, il a estimé que la bonne chose à faire est de chercher à être équitable dans la négociation, «s’il va y avoir dix matchs, cinq aux États-Unis et cinq au Mexique; S’il y a des casiers dans les deux pays, qu’ils soient uniformément répartis et qu’il y ait le même traitement.

Le Mexique a l’avantage d’amener à la table du dialogue des équipes profondément enracinées parmi les 33 millions de Mexicains qui vivent du côté nord de la frontière et c’est un produit qui est constamment et de plus en plus consommé. En termes de télévision, notre football est le contenu numéro un du public, a-t-il souligné.

Enfin, il a rejeté que sa position ne soit qu’un simple intermédiaire, bien qu’il servira en parallèle avec Enrique Bonilla, actuel président, qui à partir de 2021 se concentrera davantage sur les questions internationales.

Ce qu’ils demandent, c’est que je mène au quotidien la planification, le marketing et le produit de base, qui est le football. L’autonomie est obligatoire; Vous devrez vous présenter à l’assemblée composée des propriétaires, mais vous demandez l’autorisation sur certaines questions, qui sont celles qui nécessitent un vote. Cependant, je pense que, mis à part ces problèmes spécifiques, nous avons la liberté et l’autonomie de gestion, a-t-il conclu.