Il peut sembler trop pratique de déclarer: «C’était un géant», mais combien de fois arrive-t-on à dire ces mots et que cela soit vrai dans tous les sens du terme? John Thompson était 6-10, plus grand que la plupart de ses joueurs et ceux des équipes auxquelles ses Georgetown Hoyas se sont opposés, mais sa stature dans le jeu de basket-ball allait bien au-delà du physique.

Il a été le premier entraîneur afro-américain à apparaître dans le Final Four, en 1982. Il a été le premier à participer à un match de championnat de la NCAA. Il a été le premier à remporter le titre, en 1984, lorsque les Hoyas ont conduit l’expérience de Patrick Ewing et la précocité de Reggie Williams à une victoire retentissante sur Houston et Hakeem Olajuwon.

Lorsqu’il a été embauché par Georgetown en 1972 pour servir comme entraîneur-chef de Hoyas, Thompson n’avait pas vraiment d’exemple à suivre parmi les entraîneurs de basketball de la division I de la NCAA. Il est devenu cette personne pour une génération d’autres, de John Chaney à Leonard Hamilton à Tubby Smith à Frank Haith à Cuonzo Martin à Jeff Capel et maintenant, LaVall Jordan à Butler, Juwan Howard au Michigan, Mike Boynton à Oklahoma State et Travis DeCuire à Montana. Oh, et bien sûr: Patrick Ewing à Georgetown.

Thompson était connu comme un tuteur expert des grands hommes et il a aidé à guider Ewing, Alonzo Mourning et Dikembe Mutombo vers des carrières au Temple de la renommée. Il a également commencé à garder Allen Iverson sur la route de Springfield, après qu’Iverson ait été arrêté à la suite d’une bagarre au bowling avant sa dernière année au lycée et a infligé une condamnation choquante de 15 ans de prison. Le gouverneur de Virginie à l’époque, Douglas Wilder, lui a accordé la clémence après quatre mois de prison, et Thompson a pataugé à travers une montagne de critiques pour le recruter à Georgetown.

En 2016, après qu’Iverson soit devenu une équipe première All-American et ait conduit les Hoyas de 1996 à l’Elite Eight, après avoir mené les 76ers de Philadelphie à la finale de la NBA 2001 et marqué 24368 points en carrière, il a invité Thompson à rejoindre Larry Brown et Julius Erving en tant que présentateurs lors de son intronisation au Temple de la renommée. Avec ces trois titans à sa droite, Iverson s’est battu en larmes pour remercier Thompson de «m’avoir sauvé la vie».

Iverson a expliqué, en tant que junior à Bethel High à Hampton, en Virginie, «J’ai été recruté par toutes les écoles du pays pour le football et le basket-ball. Et l’incident s’est produit au lycée, et tout cela a été enlevé. Aucune autre équipe, aucune autre école ne me recrutait plus. Ma mère est allée à Georgetown et l’a supplié de me donner une chance. Et il l’a fait.”

Thompson avait 78 ans quand il est mort, à deux jours d’un autre anniversaire. Il est décédé trois jours après que le basketball universitaire ait perdu un autre entraîneur du Temple de la renommée, Lute Olson. Dans une coïncidence intéressante, Big Ten Network avait honoré Olson en diffusant vendredi après-midi le match final de la région de l’Est de 1980 qui a envoyé les Hawkeyes à leur dernier Final Four; l’équipe qu’ils ont vaincue, par un seul point, était Georgetown Hoyas de Thompson.

Cela aurait pu être approprié, cependant, car Thompson a attiré une grande admiration de la façon dont il a géré ses défaites les plus douloureuses.

En 1982, après que le garde Fred Brown ait confondu la star de Caroline du Nord James Worthy pour un coéquipier et lui ait passé le ballon, ruinant la dernière chance de Georgetown de surmonter un déficit d’un point et offrant à Dean Smith son premier titre NCAA, Thompson a embrassé Brown et lui a dit: Vous avez gagné plus de jeux que vous n’en avez perdu. » Brown commencerait plus tard 32 matchs pour les champions de 1984.

En 1985, après que Rollie Massimino a concocté le «Jeu ​​parfait» de Villanova, bouleversé les champions très favorisés, Thompson a déclaré aux journalistes: «Je ne pense pas qu’il y ait de consolation à perdre, mais il y a une certaine consolation à perdre contre des gens comme Rollie et Dean. Je pense qu’ils gèrent des programmes honnêtes et travaillent aussi dur que moi.

Thompson s’est tenu debout et ferme pour ses croyances et ses convictions. La NCAA a adopté une règle en 1986 basée sur la «Proposition 48», qui exigeait que les athlètes qui ne respectent pas une moyenne pondérée de 2,0 et un score SAT de 700 ne soient pas éligibles pendant un an. Trois ans plus tard, une règle plus sévère a été adoptée sur la base de la «Proposition 42», selon laquelle les athlètes ne respectant pas ces normes ne pouvaient pas du tout être admis avec des subventions sportives.

Thompson est entré sur le terrain pour le match de Georgetown le 14 janvier 1989 contre le Boston College au Capital Center. Il s’est montré évident en partant avant la révélation, puis a déclaré qu’il ne retournerait pas sur le banc «tant que je ne serais pas convaincu que quelque chose avait été fait pour offrir à ces étudiants-athlètes les opportunités appropriées et l’espoir d’accéder à une éducation universitaire. Thompson a refusé de déclarer que la règle était raciste dans sa fonction ou son intention, car «si je me lève et crie« racisme », tout le monde perd de vue le problème et se concentre sur les mots que j’utilise.» Mais Paul Evans, l’entraîneur-chef de Pitt, a déclaré que c’était «la décision la plus raciste que j’aie jamais vue», et Jim O’Brien, alors entraîneur de la Colombie-Britannique, l’a qualifiée de «fiasco» et a déclaré qu’il était à 100% en faveur de L’action de Thompson.

Il a raté un autre match avant de décider que sa protestation avait été prise en compte. La règle a été annulée lors de la prochaine convention de la NCAA.

Le boycott de la compétition la semaine dernière par les joueurs de la NBA qui s’est étendu à la WNBA, à la Major League Baseball, à la Major League Soccer et à la LNH et au circuit de tennis professionnel, a ses racines dans la décision de Thompson de ne pas entraîner contre Boston College et Providence il y a plus de 30 ans. .

Thompson a travaillé une autre décennie avant l’annonce du choc en janvier 1999, après 13 matchs, qu’il prendrait sa retraite pour régler des problèmes conjugaux. Il est resté puissant dans le programme de Georgetown, cependant, avec chacun des entraîneurs à suivre lié à lui d’une manière ou d’une autre: Craig Esherick, son assistant; John Thompson III, son fils; et Ewing, le plus grand joueur qu’il a entraîné.

Thompson n’était pas un entraîneur facile à couvrir, selon la plupart des témoignages. L’auteur John Feinstein, qui a écrit régulièrement pour le Washington Post tout en composant des best-sellers comme «A Season on the Brink» et «The Legends Club», a tweeté: «Il n’y avait personne avec qui je me battais plus dans le sport. Et personne que je respectais plus.

Thompson était célèbre avec les médias. Ses vestiaires étaient ouverts après le match, à un moment où cette pratique était courante mais en baisse, bien que ce soit pour une période de 15 minutes spécifiée qui coïncidait généralement avec le moment où Thompson lui-même parlait aux journalistes.

Pour un écrivain à la recherche d’informations pour un article, ce temps peut être aussi intense que lorsque James Bond s’efforce de désamorcer une bombe. Sauf que le chronomètre était moins fiable. Après une victoire de Hoyas sur les Pitt Panthers dans les années 1990, nous avons été informés qu’il restait trois minutes, puis une minute, et finalement tous les médias ont été invités à partir. Le temps total écoulé après l’avertissement était d’environ 98 secondes.

Cela semblait plutôt curieux lorsque Thompson, après sa retraite en tant qu’entraîneur, a choisi d’entrer dans les médias comme une deuxième carrière. Il avait cependant tant à dire. Il a travaillé comme analyste pour TNT sur les jeux NBA. Il a animé une émission de radio sportive pendant 13 ans jusqu’en février 2012. J’ai été honoré d’être un invité fréquent de son émission, et il n’y a jamais eu d’animateur pour qui je me sentais plus responsable d’être préparé et persuasif – et ponctuel.

En fait, je me suis cassé un orteil pour John Thompson. C’était un samedi rare à la maison en février 2005, et l’un des producteurs de Thompson m’avait demandé d’apparaître dans une émission qu’il faisait. J’étais loin du téléphone quand il a sonné, et j’ai dû courir pour le rattraper avant que l’appel ne passe à la messagerie vocale. Après avoir traversé la cuisine, j’ai attrapé le téléphone accroché au mur et j’ai claqué mon pied droit sur la chaise en dessous.

J’admire et j’apprécie les nombreux animateurs de conférences à travers le pays sur lesquels j’ai participé à des émissions. John Thompson était le seul, jamais, qui m’aurait inspiré à bouger avec un tel abandon. Je ne voulais pas le laisser tomber.