Nous nous sommes entretenus à la veille de March Madness en 2001, au cours de l’une des saisons de basketball les plus difficiles et les plus enrichissantes des 34 années qu’il a passées en tant qu’entraîneur-chef de Division I. Lute Olson avait alors 67 ans, pas tout à fait deux mois après l’épisode peut-être le plus difficile de sa vie: la mort de sa femme, Bobbi, d’un cancer de l’ovaire. Perpétuellement si calme qu’il semblait avoir été assemblé plutôt que né, c’était une occasion où l’émotion échappait naturellement à son contrôle.

«Être occupé est tellement critique à ce stade. Et dans ce travail, il semble que tu sois occupé tout le temps, »dit Olson, sa voix se brisant périodiquement. «C’était une bonne thérapie d’avoir simplement beaucoup de travail à faire.»

Ce n’était pas le luth Olson dont nous nous souviendrons maintenant qu’il nous a quittés, décédé jeudi soir à l’âge de 85 ans. Nous avons tendance à nous souvenir du familier, et dans l’image que nous retiendrons de lui, il peut être décrit comme royal: inhabituellement grand, impeccablement habillé, incroyablement beau. Cela n’a pas changé pendant ses années de retraite, quand il s’est remarié et est devenu un joueur sur le terrain aux matchs à domicile des Wildcats.

«Sa chemise n’a jamais été froissée. Même en pratique », a déclaré Josh Pastner à Sporting News. «Du côté du personnel, nous devions tous rentrer nos chemises, car c’était sa façon de faire.

«Pendant tout le temps que j’ai passé avec lui, il n’a jamais prononcé un mot de malédiction. Jamais dit un mot de malédiction aux fonctionnaires. Il ne pouvait y avoir de langage grossier dans son gymnase. La façon dont il a suscité le respect des joueurs sans jamais utiliser un mauvais mot était incroyable.

Entraîneur-chef de l’équipe du championnat NCAA 1997 de l’Arizona, participant au Final Four à quatre autres occasions, membre du Naismith Memorial Basketball Hall of Fame et du College Basketball Hall of Fame, propriétaire d’un record 780-280, champion de conférence dans le Big Ten et Pac-10, il y avait peu d’Olson n’a pas accompli en tant qu’entraîneur de basket-ball universitaire et peu d’honneurs qu’il n’a pas obtenus.

Pastner, maintenant entraîneur-chef de Georgia Tech et à la fois joueur et entraîneur sous Olson entre 1996 et 2008, insiste sur le fait qu’Olson est toujours sous-estimé. Parce que contrairement à plusieurs des entraîneurs les plus respectés et les plus honorés du jeu, il a remporté son plus grand succès dans un programme sans tradition de basketball établie et avec une maigre base de talents régionaux dans laquelle puiser.

L’Arizona a rejoint le Pac-10 seulement cinq ans plus tôt, faisant un pas en avant significatif depuis la Western Athletic Conference. En tant que membre du WAC, et avant la Conférence sur la frontière, l’Arizona avait participé trois fois au tournoi de la NCAA. Période. Olson a égalé cela par sa quatrième saison, dans le cadre d’une série de 25 apparitions consécutives dans la NCAA. Olson était en charge des 23 premiers d’entre eux.

À l’Iowa, Olson a hérité d’un programme qui était allé 41-55 au cours des quatre saisons précédentes et a remporté 20 matchs la troisième année, est revenu dans les NCAA la cinquième année, puis a participé au tournoi à chacune de ses cinq dernières saisons. Son équipe de 1980 a atteint le Final Four et aurait peut-être remporté le titre sans le fait que son meilleur joueur, le garde Ronnie Lester, s’est blessé au genou en demi-finale nationale.

«Il n’a pas repris quelque chose qui bougeait déjà», a déclaré Pastner à SN. «Il a construit deux programmes littéralement à partir de zéro. Je ne pense pas que les gens réalisent à quel point Tucson en tant que ville et état de l’Arizona a été réalisé. Il a mis Tucson, toute la ville, sur la carte. Il a élevé la ville. Tout le monde connaissait ce logo de cactus sur le terrain du McKale Center.

«Dans tout l’État, il était un peu comme l’un des Beatles. La façon dont il se comportait, il était comme une star de cinéma.

Pendant son séjour en Arizona, Olson avait 14 joueurs All-Americans de McDonald’s pour lui, mais il y avait tellement d’autres espoirs qu’il a remarqués qui n’étaient pas aussi bien considérés mais sont devenus des stars majeures. Il avait 34 joueurs des Wildcats choisis dans le repêchage de la NBA, y compris des perspectives de préparation peu considérées comme: Steve Kerr (qui a commencé comme meneur de l’équipe des Wildcats en 1988 et a remporté cinq titres NBA en tant que joueur); Channing Frye (n ° 87 dans la classe de lycée de 2001, a joué 12 ans en NBA et a remporté un championnat); Jordan Hill (espoir 3 étoiles, a disputé huit saisons NBA) et Gilbert Arenas, (espoir n ° 99 en 2002, trois fois All-Star NBA).

«Je pense qu’il est le meilleur de tous les temps en matière d’évaluation des talents», a déclaré Pastner. «Il ne s’est jamais impliqué dans le recrutement des classements. Il croyait ses propres yeux.

«Je crois vraiment qu’il était le meilleur entraîneur de pratique. Quand il était à Long Beach, il fréquentait les cabinets de John Wooden. Si vous regardiez ses équipes au début de la saison, vous pourriez voir à quel point elles étaient préparées. Tout consistait à être fondamentalement solide.

Ma première rencontre personnelle avec Olson a effectivement eu lieu au début de la saison. Ma première vraie mission de basketball universitaire a été de couvrir les Duquesne Dukes pour The Pittsburgh Press lors de la saison 1987-88, et ils ont ouvert cette année-là lors du Great Alaska Shootout contre les Wildcats d’Olson.

Tous les participants ont été invités à une soirée de Thanksgiving et les entraîneurs ont prononcé de brefs discours sur leurs équipes. Je me souviens que les entraîneurs de Duquesne pensaient qu’Olson était, dirons-nous, extrêmement confiant quant à ses Wildcats. La nuit suivante, l’Arizona a battu les Dukes, 133-78. Dirigés par Kerr et le grand de tous les temps Sean Elliott, les Wildcats étaient exceptionnellement préparés pour le début de cette saison. Et ils l’ont terminé dans le Final Four.

C’est l’année où la légende de Lute Olson en Arizona a commencé. Cela durera dans le futur, bien qu’il soit parti maintenant.