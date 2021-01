Leo Messi a activé toutes les alarmes du Barça. Comme si ceux qui signalaient une éventuelle évasion en été ne suffisaient pas, les physiques sont également activés. Il a des problèmes. L’inconfort à l’arrière de la cuisse survenu après le match contre lui Grenade ils ont joué à nouveau mardi et à l’entraînement avant le match contre la Real Sociedad, l’Argentin était absent.

Personne ne s’y attendait. Surtout après les propos de Koeman lors de la conférence de presse avant l’affrontement avec les Basques, au cours de laquelle il est venu dire que le couvre-chef, y compris Messi, ils arriveraient au rendez-vous. Lui et Araujo c’étaient les deux qui arrivaient avec un malaise. L’arrière central a récupéré en douceur et a commencé. Mais l’Argentin n’est même pas finalement entré dans l’appel, il a été exclu.

Son absence pesait. Avant le Société réelle Une équipe fragile a de nouveau été vue, inerte selon le stade du match. Pendant que durait l’essence du Real, les culés les voyaient venir. Le but nul du txuri-urdin et un exalté Ter Stegen avec l’aura de Messi, ils ont résolu le lien en faveur de la Barça. Les signes du retour des Blaugranas étaient inquiétants.

Sans l’Argentin, le Barcelone cela devient plus vulgaire, plus courant. La qualité du reste de l’équipe est indéniable, il y a de la matière première de carats, prête à continuer de croître, mais à l’ère du football tactique, ce plus différenciant et intimidant est nécessaire qu’il offre. Messi ou du moins la version de celui-ci qui avait réapparu ces dernières semaines. Son amélioration physique et même mentale se reflétait dans son jeu contribuant davantage, apparaissant plus et marquant plus. Quatre buts lors de ses deux derniers matchs le créditent.

Mais le Barça obtenu le laissez-passer. Il a dû recourir aux tirs au but et qu’il suit peut-être aujourd’hui pour Messi à l’échelle du meilleur joueur de l’effectif, Ter Stegen. L’Allemand est une chose sûre et il a obtenu tout son potentiel à onze mètres. Il a deviné la direction de tous les lancers et seuls ceux qui l’ont exécuté parfaitement sont entrés (Mérinos et Januzaj). Avec sa performance à onze mètres, le billet a été scellé à la fin de ce week-end à La Cartuja de Séville et la grande question que se posent désormais les Catalans est: L’Argentin sera-t-il contre le Real Madrid ou l’Athletic Bilbao?

La boiterie de Messi

Les images que vous avez capturées OKDIARY à l’hôtel Eurostars Palace de Cordoue au moment où Barça Ils l’ont laissé se diriger vers El Arcángel, ce qui inquiète beaucoup les Catalans. En eux, vous pouvez voir une légère boiterie de l’Argentin sur le chemin du bus qui active toutes les alarmes possibles et soulève la possibilité que l’Argentin n’ait pas un simple inconfort à la cuisse et que cette maladie aurait pu augmenter après la séance de mardi. , rendant celle de mercredi impossible.

En fait, après le match, Ronald Koeman Il a commenté que “avec Leo, il faut attendre de voir s’il est apte à jouer”, beaucoup moins flatteur que dans son discours précédent où il pensait qu’il serait là pour jouer la demi-finale. Quelque chose a changé d’un jour à l’autre avec l’Argentin qui est désormais interrogé même s’il sera disponible ce dimanche. Sans savoir encore qui sera son rival, l’usure laissée par le duel contre le Real et la demande en si peu de temps avec un nouveau jeu et avec une équipe aussi courte augmentent encore le besoin de récupérer. Messi.

Mais la finale, le premier titre de la saison et le premier pour Koeman, n’est pas la seule chose qui inquiète. Après la Super Coupe, le Barça doit jouer sa cravate de Copa del Rey avant le Cornellà et immédiatement après La Ligue avec deux jours sans repos avant Elche chez Martínez Valero puis devant lui Athlétique de Bilbao au Camp Nou.

L’équipe doit rester en vie dans la compétition nationale et doit continuer sa lutte pour le titre de la Ligue malgré la difficulté posée par la Athlétique. Par conséquent, des doutes surgissent également sur l’opportunité de forcer l’Argentin ou non, de savoir s’il est vraiment nécessaire de lui donner des minutes en finale de la Super Coupe ou s’il vaut mieux le réserver en pensant à l’ensemble du deuxième tour de la ligue, la Copa del Rey et les huitièmes de finale. de Des champions Ligue avant le Paris Saint Germain.