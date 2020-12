«Je suis très à l’aise à Langreo, encore plus que ce à quoi je m’attendais, à cause du changement et de la rivalité», explique Davo, qui a tout tourné de manière sportive: «Dès le premier instant, j’ai remarqué une formidable confiance de la part des entraîneurs. À tel point que, bien qu’il soit nouveau venu, il a pu ouvrir son compte de but avec un penalty contre Valladolid Promises: «J’avais déjà répété l’entraînement et je savais que je pouvais bien le faire. C’est une question de confiance ».

La confiance qu’il a dans une équipe qui a surpris par ses débuts en Ligue: «Pour moi ce n’est pas une surprise car je vois l’envie et l’attitude à l’entraînement. Il y avait des jeux qui pouvaient se dérouler dans les deux sens, mais ils se sont bien déroulés, sauf à Luanco. La clé est que dans cette escouade, il n’y a pas d’ego, nous allons tous ensemble ». Et Davo se sent comme un de plus, malgré le changement de catégorie: «Je joue aussi à l’aise qu’en troisième. La seule différence que je remarque est le niveau des rivaux ».

Malgré la deuxième place du tableau, Davo a un objectif très clair. «Il s’agit de maintenir la catégorie et, à partir de là, de chercher. Le premier tour n’est pas encore terminé et si vous perdez trois matchs de suite, vous descendez. On ne peut pas se faire confiance car il y a le Cultural et le Numancia, qui ont joué plusieurs fois. C’est un groupe très équilibré, il y a beaucoup d’égalité ».

Un test, la première défaite à Miramar: «Nous sommes entrés mal dans le match et ils nous ont rattrapés tous les seconds jeux. Ils ont eu la chance de nous marquer un but, ils se sont enfermés et, comme le terrain n’était pas bien, il nous a été difficile de faire circuler le ballon et nous ne sommes pas arrivés clairement. Et il ajoute: «Il est normal de perdre. Nous venions de faire une pause, ce qui montre beaucoup car chez nous, on ne peut pas suivre ».