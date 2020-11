Marc Márquez Il ne se réveille toujours pas de son cauchemar particulier. Le quintuple champion d’Espagne n’est pas prêt à revenir sur les circuits après sa fracture de l’humérus et il ne pourra pas monter sur la Honda ce week-end lors du Grand Prix d’Europe qui se déroule à Valence.

La question à un million de dollars est de savoir quand Marc Márquez roulera à nouveau et s’il le fera ou non avant la fin de cette très étrange saison de MotoGP qui pourrait mettre fin à Mir en tant que Champion du Monde. Qui est en train de s’accomplir période indéterminée de «deux ou trois mois» que Honda a annoncé le 22 août et que le champion d’Espagne avait besoin de sa récupération sans pouvoir être récupéré pour courir non plus dans le GP d’Europe, qui se tient du 6 au 8 novembre à Valence.

La raison pour laquelle le tour de Marc Márquez continue d’être retardé est toujours l’état de l’humérus dans son bras droit, fracturé lors de la course de Jerez 1 le 19 juillet, alors qu’il signait l’un de ses merveilleux retours de marque maison.

Le reste appartient à l’histoire. Marc Márquez a été opéré le mardi suivant par le Dr Xavier Mir à l’Institut Dexeus de Barcelone et est retourné inopinément à Jerez pour monter sur sa moto samedi, quatre jours seulement après avoir été opéré! Comme Marc Márquez lui-même l’a révélé plus tard, il avait l’autorisation médicale de réapparaître, car en théorie il n’y avait aucun risque que la plaque avec laquelle la fracture avait été réparée échoue.

Le cauchemar de Marc Márquez

Après un premier essai libre plein d’espoir, Marc Márquez a dû abandonner dans l’après-midi lorsqu’il a senti que son bras droit manquait en raison d’une perte de force. Une semaine après, la plaque a été déplacée lors de la manipulation d’une grande fenêtre dans sa maison, ont-ils dit, et cela a forcé une nouvelle étape dans la salle d’opération.

Dès le premier moment, on savait que la réapparition après cette deuxième opération forcerait un temps plus long que la précédente, ce qui n’était pas prévu, c’est que Marc Márquez ne pourrait pas réapparaître tout au long de la saison. Celui de Cervera il avait avoué parmi ses connaissances qu’il espérait retourner à Valence Et il n’a même pas exclu d’avoir participé, avec une moto de rue, à l’essai du 7 octobre à Portimao, ce qui ne s’est pas produit.

Cependant, cet humérus droit est toujours endommagé malgré la longue réhabilitation qui est en cours et nous devons encore attendre. Son équipe a réannoncé Álex Marquez et Stefan Bradl comme pilotes pour Ricardo Tormo de Cheste, dans une déclaration dans laquelle Marc Márquez n’est ni mentionné ni donné aucun indice quant à la date de son retour attendu.