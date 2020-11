Rafael Nadal a battu un nouveau record: Il est le joueur de tennis le plus régulier de l’histoire du tennis depuis cette semaine. Celui de Manacor n’a plus quitté le top 10 de l’ATP depuis le 25 avril 2005, pour ajouter un total de 790 semaines consécutives, une de plus que Jimmy Connors, qui détenait à ce jour un tel honneur. En fait, Nadal accumule en fait 811 semaines mais l’ATP en soustrait 21 en raison du gel du classement dû à la pandémie.

Outre ses 20 tournois du Grand Chelem, ses 35 Masters 1000 et d’autres titres remportés par Rafa Nadal, le joueur de tennis des Baléares peut se vanter d’être le plus régulier de l’histoire. Même les nombreuses blessures qu’il a subies tout au long de sa carrière de 19 ans ne lui ont pas fait perdre son emprise sur la tête du circuit. Depuis avril 2005, Nadal n’est jamais descendu en dessous du top 10 du classement.

Ni Roger Federer ni Novak Djokovic ne peuvent se vanter d’aussi longtemps parmi les dix premiers du circuit d’affilée. Ce lundi 9 novembre Nadal est devenu le joueur de tennis le plus régulier et le plus constant de l’histoire grâce à ses 790 semaines consécutives dans le top 10, battant Jimmy Connors. Le record pourrait être encore plus élevé si l’ATP ne restait pas les 21 semaines au cours desquelles le classement a été gelé par la pandémie.

A 18 ans, peu de temps avant de conquérir son premier Roland Garros, Nadal est entré dans le top 10 en avril 2005 en tant que septième raquette du circuit pour monter immédiatement sur le podium parmi les trois premiers du circuit. En fait, l’espagnol ne s’est éloigné du haut du tableau qu’entre 2015 et 2017.