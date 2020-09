EDMONTON, Alberta (AP) Shea Theodore a finalement résolu Thatcher Demko avec 6:08 à jouer en troisième période et les Golden Knights de Vegas ont battu les Canucks de Vancouver 3-0 vendredi soir dans le match 7 de leur série de deuxième ronde.

Le but de Theodore était le premier en 138: 40 pour les Golden Knights contre Demko, la recrue qui avait ramené Vancouver d’un déficit de 3-1 dans la série et qui a résisté à Vegas pendant la majeure partie de ce match. Ensuite, Theodore a marqué un but en avantage numérique sur un tir du poignet de la ligne bleue qui a glissé dans le trafic et passé Demko, qui avait effectué 98 arrêts consécutifs.

Alex Tuch et Paul Stastny ont ajouté des buts dans un filet vide.

Vegas a battu les Canucks 36-15 dans le match et 127-55 dans les trois derniers. C’était à peine suffisant. Les Golden Knights affronteront Dallas pour une place dans la finale de la Coupe Stanley.

Robin Lehner a réalisé son troisième blanchissage de la série, et son arrêt de gant sensationnel sur Brock Boeser en deuxième période a maintenu le match sans but.

Vancouver a raté une occasion en échouant à se convertir en avantage numérique prolongé après que Ryan Reaves ait été expulsé vers la fin de la deuxième période.

Les Golden Knights ont battu Vancouver 91-40 aux jeux 5 et 6, mais n’ont réussi qu’un seul but pendant cette période. C’était encore Vegas au début du match 7, mais les Canucks ont résisté à la poussée initiale et ont atteint la fin de la première période dans un match nul sans but. Les Golden Knights avaient un avantage de 11-2 en tirs.

Reilly Smith a raté le filet lors d’une échappée au début de la seconde pour Vegas, et le meilleur arrêt de cette période appartenait en fait à Lehner. Comme il l’a fait pour la plupart de ces séries éliminatoires, il a pris le dessus sur Marc-André Fleury, et lorsque les Canucks ont produit une rare occasion de marquer sur une pause 2 contre 1, Lehner a fait un arrêt de gant sur Boeser.

Vancouver s’est retrouvé avec une grosse opportunité avec 3h30 de la fin de la période. Reaves a reçu une pénalité majeure et a été expulsé pour un coup à la tête de Tyler Motte, mais ce jeu de puissance – qui s’est prolongé jusqu’à la troisième période – a été infructueux.

Cet appel à Reaves semblait moins controversé que le penalty qui a coulé Vegas la saison dernière. Dans le match 7 d’une série de premier tour contre San Jose, les Golden Knights menaient 3-0 lorsque Cody Eakin s’est vu infliger une pénalité majeure pour contre-vérification. Les Sharks ont marqué quatre buts rapides et ont finalement gagné en prolongation.

Nicolas Roy a finalement battu Demko du côté des gants à environ 12 minutes de la fin, mais le tir a touché le poteau. Ensuite, Vegas a facilement tué un autre avantage numérique de Vancouver, car il devenait de plus en plus clair que le premier but allait probablement le décider.

Le JT Miller de Vancouver a été appelé pour accrochage avec 6:13 à jouer, et Vegas n’a eu besoin que de quelques secondes pour marquer.

Avec les Canucks éliminés, le Canada n’aura plus de champion de la Coupe Stanley. La dernière équipe canadienne à avoir tout gagné était Montréal en 1993.

—

Plus AP NHL: https://apnews.com/NHL et https://twitter.com/AP-Sports