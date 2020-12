Luol Deng est devenu une icône du plus jeune pays du monde. Le Soudan du Sud a été déclaré indépendant en 2011 et le basketteur à la retraite en 2019 a atteint une position de pouvoir enviable. Il a remporté les élections à la présidence de la Fédération de basket-ball de son pays à l’unanimité et la semaine dernière il a remis ses chaussures, sans toutefois revenir de sa retraite de basketteur.

Le double All-Star a dirigé du banc vers l’équipe nationale du Soudan du Sud lors des matchs de qualification pour l’AfroBasket 2021 et a même remporté deux victoires en trois matchs en se réaffirmant comme entraîneur de l’équipe pour les prochains engagements. Deng était sur le banc accompagné de son frère, également ancien joueur, Ajou qui a eu une carrière discrète dans le basket européen.

Souviens-toi que Deng ne peut plus marcher sur un terrain de basket en raison d’un accord qu’il a avec les Lakers afin qu’ils vous paient ce qu’ils vous doivent sur votre contrat. En gros, l’attaquant a signé avec eux pour 72 millions de dollars en 2016 et ils lui doivent encore 5 millions de dollars par an jusqu’en 2022.

Deng a vécu une brillante carrière en NBA, où il a été deux fois All-Star et a défendu les couleurs de franchises telles que les Chicago Bulls, Los Angeles Lakers ou Miami Heat. Le joueur n’a empoché tout au long de sa carrière que des contrats de 160 millions de dollars devenant l’une des personnes les plus riches du Soudan du Sud, un pays dont il s’est échappé lorsqu’il était enfant.

Un homme avec plusieurs vies a vécu

Son père, Aldo, député soudanais depuis deux décennies, détecté le climat complexe qui se développait dans le pays et a décidé d’emmener ses enfants en Egypte juste avec le déclenchement de la Seconde Guerre civile dans le pays. Là, ils ont rencontré Manute Bol et les enfants ont commencé à jouer au basket grâce au légendaire centre de 2,29 mètres, également de la tribu Dinka.

La famille Deng, menacée de partout en Afrique, a obtenu l’asile politique à Brighton, une station balnéaire du sud de l’Angleterre. Là, Luol est devenu l’un des meilleurs jeunes sportifs de tout le pays en tant qu’international des moins de 16 ans football et basketball. Ses 2,06 mètres s’imposent à des rivaux qui doutent même de leur âge.

Deng aurait pu être ce qu’il voulait et finalement il a opté pour le basket-ball lorsque les scouts lui ont recommandé de se rendre au New Jersey pour rejoindre la Blair Academy. Là, il a coïncidé avec d’autres futures stars de la NBA, ne décevant pas dans son évolution et signant pour l’Université Duke quand il était majeur. Après une carrière réussie dans la NBA, ayant représenté la Grande-Bretagne aux Jeux de Londres en 2012, Deng a décidé de retourner dans son pays pour changer les choses.

Défenseur de l’égalité des droits sociaux, veut promouvoir le changement dans l’un des pays les plus pauvres de toute l’Afrique. Deng n’a pas caché sa volonté de poursuivre la carrière que son père Aldo a entamée dans les années 1960, bien qu’il se porte très bien. Le pays, sous le règne du président et du général Salva Kiir Mayardit, appelle à des réformes urgentes pour mettre fin à la pauvreté. Le basketteur a entrepris de changer la société par le sport.