Laia Sanz a fait l’histoire dans le Dakar. Très peu de pilotes sont capables de terminer jusqu’à onze éditions de la course légendaire comme elle; dans la catégorie moto, en Espagne elle seule l’a réalisé. Le cavalier catalan, 35 ans, a signé 17e place dans une édition pleine d’obstacles personnels qui n’ont pas réussi à l’arrêter. Il reste déjà huit éditions consécutives parmi les 20 meilleurs pilotes du Dakar.

En 2020, il a réussi à en faire dix sur dix: terminer les dix éditions de la course légendaire Dakar. Très peu de pilotes parviennent à atteindre ce record et en Espagne, ce fut le premier à terminer la course légendaire sur une moto tant de fois. Mais à 35 ans, loin de mettre le pied sur le frein, Laia en voulait plus et se rendait à une nouvelle édition du Dakar, qui pour la deuxième année consécutive se déroulait en Arabie Saoudite.

La Catalane, née à Corbera en 1985, n’avait pas le chemin facile. Laia a rejoint cette dernière Dakar à peine préparé en raison d’une blessure au poignet traînant lors de l’essai de 2020 qui a mis cinq mois à guérir. Comme si cela ne suffisait pas, quand après l’accouchement il est remonté sur la moto, il a remarqué des symptômes étranges, avec des étourdissements et de la fatigue. En septembre, la cause a été trouvée: il avait le La maladie de Lyme, causée par une morsure de tique. Puis il a commencé une cure d’antibiotiques pendant des mois.

Mais l’adrénaline de la remontée sur le vélo et de la compétition lui a fait franchir tous les obstacles et sortir pour profiter, sans pression, de tout ce qu’il avait vécu. Bien qu’il y a des mois, il ne se voyait pas capable de terminer une étape, Laia Sanz a ajouté une nouvelle édition du Dakar conclu en esquivant les dunes et toutes sortes d’obstacles pour faire le onze de onze et terminer dans un méritoire 17e place.

La de Gaz Gaz Il a augmenté le record absolu en tant que pilote qui a atteint le but le plus de fois d’affilée parmi les Espagnols sur le Dakar. Le Catalan a réussi à finir parmi les 20 meilleurs des huit dernières éditions de l’épreuve, avec sa meilleure position, neuvième, en 2015 et elle a toujours conquis la catégorie féminine.

Défis à venir

Une véritable légende du trial et de l’enduro, Laia Sanz il veut toujours continuer à vivre de nouvelles aventures. Après avoir terminé onze des onze du Dakar, la Catalane a déjà en tête son prochain défi: monter sur les quatre roues. Il le fera main dans la main avec Carlos Sainz, avec qui vous formerez une équipe dans le Extrême E.

L’alliance porte le nom de L’équipe Acciona Sainz XE, ensemble, ils participeront à la nouvelle série de courses Extreme E. Le coup d’envoi arrive en mars, avec la première édition de l’un des rallyes les plus extrêmes et dans lequel seuls des SUV 100% électriques seront en compétition.