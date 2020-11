Mis à jour le 11/09/2020 à 10:43

Magasin de jeux épiques, le magasin de jeux en ligne du développeur, propose Dungeons 3 comme jeu gratuit Temps limité. Sachez en quoi consiste ce titre et ce qu’il faut pour le télécharger.

Donjons 3 est la dernière édition de la série de jeux de stratégie Dungeons. Jeux épiques décrit l’intrigue de ce jeu gratuit de la manière suivante:

«En tirant la méchante sorcière elfique Thalya des griffes douces du monde de la surface et en la convaincant de devenir son lieutenant-chef, le seigneur des donjons a trouvé un moyen de diriger sa campagne de conquête hors des limites de son repaire. des enfers. Avec Thalya à la barre, soutenu par les forces unies du mal, les joueurs devront faire de leur mieux pour vaincre une fois pour toutes les bienfaiteurs du monde extérieur. “

Donjons 3 Il a été développé par Realmforge Studios et édité par Kalypso Media.

Le prix d’origine de Dungeons 3 dans la boutique jeux en ligne C’est 53 semelles, donc c’est une excellente occasion d’économiser de l’argent. Vous n’avez que jusqu’au 12 novembre pour télécharger gratuitement.

Pour télécharger le jeux en ligne Avec la réduction spéciale, vous devez avoir un compte à Jeux épiques, téléchargez l’installateur puis procédez à l’acquisition du titre. N’oubliez pas d’avoir votre carte bancaire à portée de main.

Exigences minimales

SW: Windows 7 64 bitsProcesseur: Intel Quad Core 2,8 GHz (série i7 900) ou AMD 3,5 GHz (série FX 6000)Mémoire: 4 Go de RAMGraphique: AMD / NVIDIA avec au moins 1024 Mo de VRAM dédiée et avec DirectX 11 et Shader Model 5.0 (AMD Radeon HD 7000 series et NVIDIA GeForce GTX 600 series)DirectX: Version 11Espace de rangement: 5 Go d’espace disponible

Exigences recommandées

SW: Windows 10 64 bitsProcesseur: Quad core 3,5 GHz ou supérieur (Intel i5 4000 Series / AMD Ryzen 3 Series)Mémoire: 8 Go de RAMGraphique: AMD / NVIDIA avec au moins 3072 Mo de VRAM dédiée et avec DirectX 11 et Shader Model 5.0 (AMD R9 300 Series et NVIDIA GeForce GTX 900 Series ou supérieur)DirectX: Version 11Espace de rangement: 5 Go d’espace disponible

