L’entraîneur allemand a été demandé Joachim Löw pour dresser une analyse de la défaite 6-0 de la semaine dernière face à l’Espagne avant une réunion sur l’avenir de l’équipe, a déclaré lundi la fédération nationale de football.

La défaite à Séville a été la plus difficile de l’Allemagne depuis 1931 et a mis fin aux chances de l’équipe de se qualifier pour le Final Four de la Ligue des Nations. Löw a déclaré après le match qu’il n’avait pas l’intention de démissionner après 14 ans au pouvoir.

La fédération, connue sous le nom de DFB, a déclaré que la réunion du comité exécutif du 4 décembre examinera “le développement global de l’équipe au cours des deux dernières années” depuis la sortie de la phase de groupes de la Coupe du monde en Russie, et plus particulièrement le défaite en Espagne.

“Le comité exécutif de la DFB a adopté à l’unanimité une feuille de route pour recueillir les résultats, les évaluer et les délibérer”, a déclaré la fédération.

«Cela envisage également de donner à l’entraîneur de l’équipe nationale suffisamment de distance en termes de temps et d’émotions pour traiter fondamentalement la situation actuelle de l’équipe nationale. Sur le plan sportif, analysez les causes de la nette défaite de Séville. Et personnellement, pour traiter sa propre déception profonde. Ça devrait être comme cela “.

Les prochains matches de l’Allemagne auront lieu en mars avant d’affronter la France, le Portugal et la Hongrie en phase de groupes du Championnat d’Europe en juin. Löw a conduit l’Allemagne au titre de la Coupe du monde en 2014.

Avec des informations d'AP.

