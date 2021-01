Reinaldo Rueda a été officiellement présenté comme le nouvel entraîneur de l’équipe colombienne ce mardi. Le DT, qui faisait partie de l’équipe nationale chilienne jusqu’à il y a quelques jours, commence avec beaucoup d’enthousiasme le chemin en fonction qu’il avait précédemment occupé sur le chemin de la Coupe du monde 2006 en Allemagne.

«C’est une satisfaction et une fierté d’avoir été pris en compte pour assumer à nouveau cette grande responsabilité de guider notre équipe nationale. Merci au comité exécutif. C’est un très grand défi et nous allons le relever avec mysticisme et passion pour atteindre l’objectif », a déclaré l’ancien Atlético Nacional.

Tout de suite, Rueda a confirmé qu’il avait eu des contacts avec des chefs d’équipe tels que James Rodríguez, Radamel Falcao et David Ospina. “J’ai eu des contacts avec les capitaines, nous avons échangé des concepts sur la situation qui est vécue en équipe nationale, dans leurs clubs et dans ce que nous voulons en tant que staff”, a ajouté le Mondial avec le Honduras en Afrique du Sud 2010.

Ensuite, le DT a exprimé le désir de travailler pour retrouver le syndicat chez le stagiaire. «J’espère que nous avons une atmosphère et une harmonie, que ce qui s’est passé et ce qui a causé cette situation est analysé du point de vue du football. La santé sociale et mentale de l’équipe nationale doit être prise en charge par tous, pas seulement par nous, la famille du football colombien. Les moyens sont décisifs, tout ce que nous avons la possibilité de fournir un bon environnement », a-t-il ajouté.

D’autre part, Rueda a révélé qu’il avait mené une analyse sur les processus dirigés par José Pékerman et Carlos Queiroz. Ensuite, le nouvel entraîneur a indiqué qu’il travaillera avec les forces du groupe et respectera le style qui caractérise les footballeurs de son pays.

«La Colombie va être très fidèle à ce qu’est le sentiment et la sensibilité du joueur colombien. Concernant l’expression du football, quels que soient les systèmes, l’important sera de construire cette équipe forte, de la consolider et de fournir les résultats que nous souhaitons tous », a-t-il conclu.

Rueda fera ses débuts avec l’équipe colombienne lors du double tour de qualification sur le chemin du Qatar 2022. Les «producteurs de café» accueilleront le Brésil le 25 mars et visiteront le Paraguay le 30 mars. Actuellement, l’équipe compte quatre points sur le même nombre de dates.

