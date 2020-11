Mis à jour le 11/05/2020 à 19:00

La Sélection péruvienne Vous pouvez compter sur Alexander Callens pour les engagements contre le Chili et l’Argentine pour les troisième et quatrième dates des éliminatoires sud-américains, après un long processus qui s’est terminé par l’approbation de New York pour libérer la défense nationale.

Comme il pouvait le savoir Depor, l’intention du joueur de défendre les couleurs a joué un rôle important dans la décision de l’équipe MLS, une équipe qui a compris la volonté de la FPF et du défenseur central, laissant derrière elle leur refus de le retenir pour ce nouveau double rendez-vous.

Alexander Callens n’avait pas pu faire partie de la Sélection péruvienne dans les deux premiers engagements et, dans un premier temps, il n’allait pas pouvoir jouer contre le Chili et l’Argentine non plus parce que son équipe jouera les Play Offs aux États-Unis, mais l’histoire a changé dans les dernières heures.

Il a même été possible d’arriver à l’information qu’il serait l’un des premiers “ étrangers ” à arriver à Lima, à se placer sous les ordres de Ricardo Gareca et de l’équipe nationale, la même qui cherche à ajouter à deux rivaux compliqués et à se diriger vers le qualification au Qatar 2022.

Alexander Callens pourrait être une variante importante derrière le Sélection péruvienne, en tenant compte de sa continuité dans la MLS, un concours dans lequel il ajoute plusieurs jeux en tant que démarreur.

La Sélection péruvienne Il sera mesuré avec le Chili, à Santiago, le 13 de ce mois; tandis que quatre jours plus tard, il fera de même contre l’Argentine, au Stade National de Lima.

