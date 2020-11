Mis à jour le 11/09/2020 à 09:26

Après l’absence de Paolo Guerrero et Jefferson Farfán, le commandement technique de Ricardo Gareca et la FPF ont fait de leur mieux pour accélérer les procédures Gianluca Lapadula et donc je peux représenter le Sélection péruvienne lors des éliminatoires du Qatar 2022.

L’attaquant italo-péruvien, qui joue actuellement pour Benevento en Serie A en Italie, est déjà dans notre pays. Dimanche soir dernier, il a reçu son DNI et est officiellement devenu citoyen péruvien, de manière à pouvoir jouer sans problème dans les duels contre le Chili et l’Argentine.

Cependant, Ricardo Gareca vous avez également la possibilité de démarrer Raúl Ruidíaz, ‘9’ de la MLS qui porte le bicolore depuis plusieurs années, mais qui n’a pas pu faire de grandes démonstrations avec le maillot de l’équipe Peuana.

Dans cette note, nous voulons faire un décompte des nombres des deux joueurs au cours du dernier mois, pour analyser comment ils arrivent aux jeux du Sélection péruvienne par Qualifiers.

Raúl Ruidíaz Il a disputé 5 matchs depuis octobre de cette année et a marqué dans quatre d’entre eux, avec un pourcentage d’efficacité incroyable. Il convient de noter que le footballeur a commencé comme partant dans chacun des matchs et a joué les 90 minutes; sauf pour le premier et le dernier d’entre eux, où il a été changé à 76 minutes et 58 minutes, respectivement.

Pour sa part, Gianluca Lapadula Il a également disputé 5 matchs depuis octobre au cours desquels il a marqué 3 buts en trois matchs et obtenu une passe. Cependant, l’attaquant n’a joué qu’une seule fois 90 minutes du match; tandis que dans les autres il est entré comme remplaçant ou est parti changé à un certain moment.

Comme on peut le voir, les deux joueurs arrivent régulièrement et avec une bonne visée pour le but. Cependant, la dernière décision est prise par Ricardo Gareca, qui doit analyser de près les joueurs pendant l’entraînement.

