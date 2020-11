Mis à jour le 08/11/2020 à 13:31

Ce dimanche a été un jour à oublier pour les Péruviens du monde entier. C’était d’abord le changement de Christian Cueva, puis le carton rouge de Luis Advíncula et maintenant il a eu la même “ chance ” Pedro Aquino, qui a été expulsé dans le match entre Toluca c. Lion, pour un tacle très dur sur William Da Silva, dans un match valable pour le Ligue MX.

Bien qu’au début, l’arbitre Diego Montaño ne lui ait montré que le carton jaune, quelques secondes plus tard après avoir revu l’action dans le VAR, l’arbitre a changé le jaune pour le rouge, étant un tacle très dur de notre compatriote, n’ayant pas rien à reprocher dans le duel valable pour la 17e journée du tournoi mexicain Apertura.

Le milieu de terrain a reçu le troisième carton rouge de sa carrière, tous avec le León, et il va maintenant devoir se préparer à arriver lundi à Lima et se placer sous les ordres de Ricardo Gareca, avant la double date des Qualifications Qatar, en duels contre le Chili et l’Argentine.

«Je travaille pour rester en tant que starter, j’essaie de ne pas donner un« petit peu ». J’essaie d’avoir une continuité dans mon club, car quand on a de la continuité dans le club, on peut arriver et être partant en équipe nationale », a indiqué« La Roja »pour Depor, quelques jours avant les matchs de qualification.

Aquino a ajouté un total de 933 minutes cette saison avec León, étant un partant indiscutable pour l’équipe d’Ignacio Ambriz. Ce dimanche, il s’est trompé et a laissé ses coéquipiers avec 10 joueurs, lors de sa visite au stade Nemesio Diez.

Pedro Aquino a été expulsé dans Toluca vs. Leon pour la Liga MX. (Vidéo: TUDN)

