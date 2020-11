Mis à jour le 31/10/2020 à 12:05

Gianluca Lapadula est l’une des principales nouveautés du Sélection péruvienne Pour quelle sera la double date contre le Chili (à Santiago) et l’Argentine (à Lima) pour les éliminatoires sud-américains en vue de la Coupe du monde au Qatar 2022.

La famille de l’attaquant de Bénévent en Serie A en Italie est plus qu’excitée par l’appel lancé par Ricardo Gareca et elle fait pleinement confiance à ce que le footballeur pourra offrir à l’équipe rouge et blanche sur le terrain.

Le frère de Gianluca Lapadula a dévoilé, dans une interview pour Calciomercato.com, des passages méconnus depuis les débuts du football du désormais avant-centre de la Sélection péruvienne, qui a souligné sa soif de victoire et sa force à combattre des balles divisées avec des rivaux qui avaient jusqu’à 17 ans de plus que lui.

«Je me souviens que nous avons joué dans les parcs certains tournois qui ont eu lieu. Il était toujours là, courant après les adversaires et les frappant chaque fois que nécessaire (et quand pas, aussi). Je lui ai dit: ‘Gianlu’, jouez lentement, ils sont plus gros que nous et vous ne savez pas comment cela peut se terminer parce que vous ne les connaissez pas ‘, mais il était toujours impliqué dans le jeu et il n’a pas réduit l’intensité “, a déclaré Davide Lapadula au site italien. .

La photo non publiée de Lapadula. (Photo: Calciomercato.com)

La FIFA a statué sur l’affaire Gianluca Lapadula

La FPF a envoyé une lettre à la FIFA pour faire rapport sur la situation Gianluca Lapadula Et ce vendredi, la réponse est venue de la plus grande instance dirigeante de ce sport où elle détaille que:

“Le joueur serait éligible pour participer aux équipes représentatives de sa fédération sans aucune décision formelle de la Commission du Statut du Joueur à condition que:

1. Le joueur possède la nationalité péruvienne en permanence non liée au lieu de résidence.

2. Si vous n’avez jamais participé à un match – que ce soit partiellement ou totalement – avec une fédération à un match de compétition officiel dans l’une de ses catégories ou disciplines de football

3. Lui, l’un (ou les deux) de ses parents biologiques ou grands-parents sont nés au Pérou “

Cependant, ci-dessous, la même entité indique que «sur la base de la documentation que nous avons actuellement à notre disposition, nous ne sommes pas en mesure de confirmer que les exigences susmentionnées sont remplies et, à ce titre, si le joueur est effectivement éligible à participer. dans les équipes représentatives de leur fédération ».

Tandis que, Gianluca Lapadula Il a déjà commencé avec les procédures d’obtention du document d’identité nationale, ce processus prend un certain temps, il n’a donc pas encore été officiellement délivré par RENIEC. Cependant, dans le FPF ils voient la situation avec optimisme.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE

Gianluca Lapadula: la chronologie de son arrivée en équipe nationale péruvienne